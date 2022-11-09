政府露營地仍未開　今年首季違規警告超去年　謝展寰：防疫情反彈

政府轄下的燒烤場重開，但關閉超過兩年的露營場地仍然開放無期。根據漁護署資料，今年首季就違例露營活動作出的警告已達120宗，是去年宗數總和。

環境及生態局局長謝展寰表示，會繼續密切觀察疫情發展，檢視調整包括關閉位於郊野公園的露營地點在內的社交距離措施，並會在確保市民健康的大前提下，期望能容許更廣泛的日常活動和更多的參與人數，讓市民生活有序復常。



▼11月5日 石澳沙灘燒烤場重開後首個周六▼



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根據漁護署資料，2017年至2021年期間，漁護署就違例露營活動作出的警告數字共為353宗，檢控數字則為266宗。今年首三季的警告及檢控數字急增，分別為146宗及182宗。

謝展寰表示，政府以科學為本、精準抗疫、風險可控及便民利民的精神處理，考慮因素包括先容許最多日常活動和涉及人數，亦要平衡風險及經濟動力。他強調，在放寬各項抗疫措施時，一定要謹慎、穩紮穩打，以預防疫情反彈，避免在復常路上走回頭路。

漁護署在2017年至2022年按季度就違例露營活動作出的警告及檢控數字。（環境及生態局提供）

有議員關注在私人土地違規發展露營場地及管制措施，謝展寰回應指，政府部門會按相應法例執法，例如食環署關注野外非法棄置垃圾問題，在多人露營地方如塔門，會在假日加強清理垃圾，即使是在私人地方露營，亦要遵守社交距離措施。

他又指，私人營地可能受《旅館業條例》監管，要申請酒店或賓館牌照，在海岸保護區或保育地帶上的營地發展，亦要獲得規劃許可，否則地政總署可按地契執法，甚至收回土地。

此外，漁護署將於今年內委託顧問就在郊野公園設置「升級露營地點」進行可行性研究，以確定有關設施的選址、設計、運作模式、收費水平及營運要求等。顧問會以元朗大棠、西貢大網仔及大帽山扶輪公園作為潛在選址進行詳細研究，包括考慮有關地點的地理環境及其他配套設施等，確保相關設施的運作不會對郊野公園的環境造成長遠不良影響或超出郊野公園的承載力。謝展寰強調，漁護署會確保新設施所帶來的人流，不會超出郊野公園的承載力，亦可訂明將來的訪客數目。

漁護署亦正籌備在位於大欖郊野公園的荃錦營地，引入預訂系統先導計劃，為該營地設置電腦系統方便露營人士透過網上預訂營位及設施，同時改善該處的設施，例如露營平台、檯椅及燒烤爐等。