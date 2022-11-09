33歲督察回顧警隊路：從基層警員做起終靠實戰投考成功

最近一期《警聲》刊載，駐守長沙灣分區軍裝巡邏小隊的33歲督察李傑偉，曾多次投考見習督察均失敗，在大學畢業後從事多份工作，決定在2016年從警員做起，逐漸積累經驗，終於成功投考見習督察，並在見習督察基礎訓練課程後，被派往招募組擔任「差版」一職。李傑偉建議投考者不要介意從基層起步，警員積累的經驗有助於處理警隊管理工作。



長沙灣分區軍裝巡邏小隊督察李傑偉曾擔任「差版」一職。（《警聲》）

曾投考見習督察屢次失敗

李傑偉曾參加警隊學長計劃以體驗警隊工作，發現警務工作既多元化又能貢獻社會，故決定在2013年大學畢業後投考見習督察。

李傑偉憶述，「見習督察延續面試分兩個部分，首部分為即席發言及小組討論，第二部分為管理練習及領導才能練習。第一次投考時，我順利通過首部分的考核，然而卻因緊張而在第二部分失手，未能加入警隊。」

李傑偉大學畢業後曾從事多份工作，但一直未有放棄加入警隊，多次嘗試投考見習督察仍告失敗。「事後回想，我有正職在身故無法全心全意準備面試，影響面試表現。」

基層做起 累積經驗投考督察

2016年，李傑偉決定先投考警員，累積一定經驗後再投考督察。他成功加入警隊並接受學警基礎訓練課程。他發現警員班中有不少同學和他一樣擁有大學學位，同樣決定由基層做起，等待機會實踐夢想。李傑偉的目標明確，自學院畢業後便努力在不同崗位累積經驗。

李傑偉透過警員工作累積一定經驗後，再投考督察。（《警聲》）

「我曾被派駐觀塘警署報案室。大部分案件都會在報案室進行分流，負責前台的人員可直接與市民溝通，而負責後台工作的人員則執行看守疑犯等工作。我其後加入觀塘警區特別職務隊，體驗了事前情報搜集、人員分配及跟進法律程序等工作，獲益良多。」李傑偉更被派駐秀茂坪警區刑事調查隊，處理的案件更為廣泛。「刑事調查隊的工作極具挑戰性，工時雖長，卻加深了我對案件調查和法律程序的了解。」

他在警隊不同崗位累積工作經驗及建立信心，並於去年再次投考見習督察，成功進入並通過最後面試。「與參加溫習班相比，從警員所累積的經驗及相關訓練能提升個人的領導能力，有利於應付面試。參加最後面試時，我被問及處理案件的方法，我根據擔任警員時的工作經驗，並參考上級的做法回答。」

勉見習督察延續面試投考者從警員起步

李傑偉完成見習督察基礎訓練課程後，被派往招募組擔任「差版」一職，以自身經歷向未能通過見習督察延續面試的投考者，剖析先以警員加入警隊發展事業的好處。「我會鼓勵投考人以警員作為起步，只要有能力、有信心、有目標，一定能實踐理想。」

李傑偉表示：「我建議投考者不要介意以警員作為起步，因為警員工作所累積的經驗有助應付面試，更有利將來在警隊處理管理工作。而且警務工作多元化又可幫助他人，不論警員或督察同樣可以發揮所長。」