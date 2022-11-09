機管局與珠海簽署合作備忘錄　致通過港珠澳大橋接駁實現經珠港飛

香港機場管理局與珠海市政府今日（9日）在珠海簽署合作諒解備忘錄，兩地機場將深化合作。運輸及物流局局長林世雄發言表示，這份《備忘錄》旨在深化香港國際機場及珠海機場合作，兩地將致力開通「經珠港飛」，即通過港珠澳大橋陸路接駁實現「空—陸—空」直通客運服務。



香港機場管理局與珠海市政府今日（9日）在珠海簽署合作諒解備忘錄。（政府新聞網圖片）

運輸及物流局長：

《備忘錄》由機管局機場運行執行總監張李佳蕙與珠海市副市長覃春在珠海簽署。

運輸及物流局局長林世雄表示，這份《備忘錄》旨在深化香港國際機場及珠海機場合作，兩地將致力開通「經珠港飛」，即通過港珠澳大橋陸路接駁實現「空—陸—空」直通客運服務）、發展港珠國際航空貨運業務、推動建設高端航空產業群，以及積極商議機管局入股珠海機場等。他指《備忘錄》將促進兩地機場優勢互補，共同提高競爭力，實現互利共贏。」

林世雄又表示，香港是國際航空樞紐，擁有廣闊的國際航空網絡，而珠海機場的國內航空網絡亦日益壯大。《備忘錄》在港珠互惠合作的堅實基礎上，有效結合兩個機場的優勢，「我相信隨着港珠兩地機場合作踏上新的台階，定能為建設粵港澳大灣區世界級機場群作出更大貢獻。」

珠海市政府與機管局自2006年開始合作經營管理珠海機場，珠海機場的客運量隨後大幅增加，雙互合作取得豐碩成果。港珠澳大橋開通大大縮短兩地機場之間的行車距離，為港珠兩地進一步加強在機場和航空產業上的合作締造契機。