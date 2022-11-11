雙11｜優惠一覽　大家樂2人餐1.1折打邊爐$7.4位　迪士尼酒店$111

周五（11日）踏入雙十一光棍節，多個餐廳、商戶或網店均祭出豐富優惠。《香港01》整理出精選最筍優惠，包括購買大家樂2人餐，第2件享1.1折，「打堅爐火鍋」人均只需7.4元；Trip.com訂迪士尼酒店只需111元；日本城網店搶大家樂1,000元現金券，再送100元現金券及價值300元的優惠券一本；Esso會員入油每公斤獲6元折扣；AEON亦推出多項買一送一或「1+1」兩件優惠等。此外，經AlipayHK淘寶輸入專屬優惠碼可減29或39人民幣，並推出111元禮券搶領。下文將逐項優惠列出。



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大家樂2人餐1.1折優惠

在11月11日上午11點起，在網店限量發售9款2人餐，涵蓋早午晚餐及下午茶，購買第二件可享1折優惠。當中「打堅爐火鍋」2人餐，1折價僅14.85元，即人均約7.4元。搶購期僅限1日，售完即止。每張訂單只張購買2件產品，可享優惠1次，折扣以最低價的產品計算。

．「招牌食晨早餐」二人餐，原價65元

．「金粟肉絲銀針粉」二人餐，原價66元

．「快趣桶」二人餐，原價50元

．「意粉環球風情」二人餐，原價70元

．「焗素豬扒飯」二人餐，原價95元

．「雞翼西多士」二人餐，原價55元

．「老火湯小菜」二人餐，原價110元

．「鐵板餐」二人餐，原價125元

．「打堅爐火鍋」二人餐，原價135元



Trip.com適逢五周年，亦推出雙11優惠。（Trip.com圖片）

旅遊訂購平台Trip.com訂迪士尼酒店111元

．11月11日凌晨零時，提供30張11折優惠券搶領，適用於Trip.com上所有香港酒店訂購，有效期僅在當日生效。

．11月11日上午10時，原價1,375元的香港迪士尼樂園酒店標準客房，及原價1,200元的迪士尼探索家度假酒店標準客房，快閃價111元。名額有限，先訂先得。

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日本城搶大家樂1000元現金券再送100元券

日本城「網店11.11狂歡購物周」由11月4月起，一連8日推出多項優惠，包括︰

．部份商品超值價111元出售，包括沙灘帳篷、不銹鋼罐、鋁合金摺疊桌、戶外煮食套裝、LED美甲儀、華為智能手環等。

．購買指定貨品滿111元，即送禮品。再加11元可換購小米小背包、維達面紙、保溫瓶、KF94口罩、筒裝消毒濕紙巾等商品。

．埋單買滿111元，輸入優惠碼JHC111，即減11元；買滿511元，輸入優惠碼JHC511，即減55元；買滿1,000元，輸入優惠碼JHC1000，即減111元。

．11月11日早上11時，搶大家樂1,000元現金券，再送100元現金券，有效期至2024年7月31日，以及總值逾300元大家樂優惠券1本，有效期至2023年3月31日。

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AEON「瘋狂購物節」電熱水瓶500元兩部

AEON「瘋狂購物節」在11月11日至13日舉行，包括多項優惠︰

．網上購物買滿599元輸入AEON30，即減30元；買滿899元輸入AEON80，即減80元。

．多款貨品買一送一，包括Avene抗敏活泉水、嬰兒家居長褲、輕便短傘、afontane抑菌安睡枕等。

．多款貨品低至11元、111元及311元出售，分別有道地極品茶系列、Tefal滋味易潔煎鍋、卡撒天嬌納米大豆冬厚被等。

．「1+1」任選兩件貨品優惠，分為40元、100、500元，分別有大阪王將煎餃、灣仔碼頭水餃家庭裝42粒裝、伊瑪牌4公升電熱水瓶等。

AlipayHK推111元禮券

AlipayHK「限量禮券日日搶」在11月11日早上11時開搶，當中包括︰

．111元AlipayHK禮券，適用於淨消費滿222元。

．100元中銀禮券，適用於淘寶消費時，使用AlipayHK綁定的中銀信用卡，當淨消費滿500元可扣減。

．25元「Chill值餐飲卡」，可適用於麥當勞、大家樂、星巴克、一粥麵、肯德基、譚仔雲南米線、譚仔三哥、美心MX、吉野家。

．淘寶埋單前輸入AlipayHK用戶專屬優惠碼，買滿299人民幣輸入「29PAYY」，減29人民幣；買滿399人民幣輸入「39PAYY」，減39人民幣。

Smiles基本卡會員在11月11日入指定汽油，每公升可享6元折扣。（Esso Hong Kong Facebook圖片）

Esso會員入油每公升6元折扣

11月11日，Smiles基本卡會員，「Synergy Supreme+特級汽油」每公升可獲6元折扣，同時可賺取Smiles 積分。該推廣不適用於Smiles團體卡，及不可與汽油折扣券同時使用。