疫情．直播｜11.17起髮型屋等不再主動查疫苗通　露營地點重開

本港上周四起進一步放寬防疫措施，包括政府轄下的燒烤場地重開、亦會解除餐飲及酒吧等表列處所的營業時間限制，宴會或婚宴等活動台上拍照時可不用戴口罩。



醫務衞生局副局長李夏茵、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理劉家獻今午出席疫情簡報會，料交代本港疫情走勢及再放寬防疫措施。



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【16:30】醫務衞生局副局長李夏茵公布，11月17日起放寬防疫措施：

1) 顧客佩戴口罩處所將主動查核疫苗通行證變為被動查核，例如遊戲機中心、公衆娛樂場所、遊樂場所、麻雀天九耍樂場所、活動場所、宗教場所、商場、百貨公司、街市、髮型屋等，不用主動查核，只需掃安心出行即可進入，但仍需持有疫苗通，執法人員查核時仍需出示。

2)主動查核維持場所：餐飲、酒吧、浴室、公衆溜冰場、健身中心、戲院、表演場所 (因容許進食)，派對房間、美容院、按摩院、夜店、卡拉ok、郵輪的公海游。

3)持黃碼市民可進入被動查核地方，主動查核地方則維持不能進入。

4)政府街市及私營街市亦不用自動查核疫苗通。

5)室外場所，空氣流通好風險較細，觀眾席、馬場室外容許飲食。

6)表演場所亦可以進食

7)露營設施及沙池重開

【16:12】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，分析上周的初步數據，近期4成入院病人及3成死亡病人與新冠無關。另外，本周維持1930宗確診病人留院，每日平均有210多宗新增入院，危殆每日平均約70至80人。隨着疫情平穩，公院的非緊急服務及手術已回復正常。

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【16:10】張竹君表示，至10月19日世衞仍將新冠列為國際間關注緊急事件，全球個案下跌15%；新增死亡個案跌10%。全世界主要以BA.5為流行病毒株，BQ.1.1及XBB個案略升，歐洲疫情平穩 ，BA.4/5佔9成，英國入院確診及死亡個案都下跌。

小朋友死亡個案，截至昨日已有10宗12歲以下死亡個案，其中8宗無打針，大部份一針無打，呼籲家長及市民帶小童及長者打針。

【16:00】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，總體個案對上一、兩個星期無大分別，上周跌0.5%，數字維持5000宗左右，本地個案略跌1.2%，大概4500宗，輸入個案繼續升，對上一周升7.8%約有 450宗，輸入佔整體9.1%，佔入境人士約4%。

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