公院醫生未提別嘌醇副作用　七旬婦服後亡　家屬：如嚴重燒傷病人

「成塊面都係紅紅腫腫，好恐怖，其實係唔敢望，你當係一個嚴重燒傷病人啦。」76歲的許女士今年4月底獲公院醫生處方別嘌醇（Allopurinol）治療尿酸問題，怎料服用藥物後一個月後卻開始出現紅疹。她其後病情惡化，皮膚出現廣泛性脫落、壞死及黏膜糜爛等不良反應，最終演變成「毒性表皮溶解症」（Toxic Epidermal Nercrolysis，TEN），不敵病魔離世。



其女兒蔡小姐其後得悉，母親原來帶有HLA-B*5801基因，服食此藥會有較高機會出現嚴重皮膚不良反應，惟醫生當時未有提及任何副作用及未有安排檢測基因，而媽媽當時已有慢性腎衰竭，亦不適合服食大劑量的別嘌醇。她直言，事件大大打擊自己對公立醫療的信心，認為公院醫生的專業知識不足，「如果有能力都不會再睇公立醫院。」



醫管局回覆查詢時表示，對病人離世表示難過，並對家屬致以深切慰問。醫管局理解家屬對病人離世感到哀痛及對有關治療程序存有疑問，已安排醫護人員向家屬詳細解釋。



病人出現微燒肚屙 頸部腫脹發大

「嗰次係媽媽第一次住公立醫院，無諗過一住就出唔返嚟。」76歲的許婆婆因有尿酸高、三高及慢性腎衰竭等慢性病，今年4月底到西灣河普通科門診覆診。門診醫生當時指，留意到她尿酸高，又經常要吃止痛藥，故處方別嘌醇，每日食用一粒（100毫克），並指藥物對腎有幫助，蔡小姐稱，「聽到話對腎好，咁作為病人梗係食，佢都無講過有咩副作用，亦都無叫我留意任何野。」

許婆婆在5月底出現微燒，更出現昏昏入睡、肚屙及胃口不佳等病徵，「佢嗰日煮咗啲饅頭，都食唔到。」其後病情更突然惡化，頸部出現腫脹及發大，故立即到威爾斯親王醫院急症室求醫生，「當時醫生都唔知發生咩事、係咩原因，所以咩檢查都去做搵病因。」

女兒引述醫生：皮膚科最惡就係「毒性表皮溶解症」

直至蔡小姐有次探病時發現媽媽全身出現紅疹，隨即告知醫護，醫生當時認為是尿酸藥敏感引致的藥疹，故決定在6月1日停食別嘌醇，並轉介許婆婆到皮膚科，數日後獲告知確診「史提芬強生綜合症」（Stevens-Johnson syndrome，SJS）或「毒性表皮溶解症」（Toxic Epidermal Nercrolysis，TEN），「醫生同我哋講，皮膚科最惡就係依隻病，死亡率可以去到五成。」

其後許婆婆病情一直反覆，去到6月18日發燒後病情就急劇惡化，雪上加霜的是三日後許婆婆更染上惡菌，需轉到隔離病房接受治療，「醫生話情況好危險，因為隻菌係抗藥性，如果無好轉，就會造成多個器官衰竭。」雖然許婆婆不斷服用不同的抗生素，但病情仍毫無進展並持續惡化，在6月底轉到深切治療部，翌日不敵病魔離世，「醫生同我講，根本我就無得打依場仗，輸硬㗎喇。」

死者帶有一種基因 對別嘌醇有嚴重皮膚不良反應

蔡小姐其後得悉，母親原來帶有HLA-B*5801基因，服食別嘌醇會有嚴重皮膚不良反應，惟普通科門診醫生當時未有提及任何副作用，亦未有安排檢測基因，加上媽媽當時已有慢性腎衰竭，亦不適合服食大劑量的別嘌醇，「如果當日個醫生肯同我咃講有咩副作用，一聽到我哋一定日日打比媽媽幾次問有無咩病徵，咁就已經救返條命。」她亦指，母親入院後，威院仍要花逾一周的時間才發現母親的情況是由藥物所致，如及早發現問題而停藥，母親或不會因而喪命。

女兒指公開事件旨為提高市民對藥物敏感意識

蔡小姐形容母親是一個開心果，「係一個好精靈、好玩得嘅婆婆」，平時亦熱衷幫助別人，常常會做手作義賣，「好遺憾今年母親節無同佢好好慶祝，亦無好好同媽媽講Goodbye。」她憶述，母親在醫院即使承受巨痛，但為免家人擔心，亦甚少向自己訴苦，「媽媽好怕痛㗎，以前少少嘢就會呱呱嘈，今次真係好叻、好堅強。」

她又表示，接受傳媒採訪並非想怪責涉事醫生，只是希望可以令市民提高對藥物敏感意識的認知，亦希望醫管局可以更改指引，不會再有病人經歷如媽媽般慘痛的經歷，「如果媽媽條命可以救返好多人，佢知道咗，佢都會選擇去死。」不過，她直言，事件大大打擊自己對公立醫療的信心，認為公院醫生的專業知識不足，「如果有能力都不會再睇公立醫院。」

家庭醫生：對腎病病人會盡量調低藥物份量

翻查醫管局2012年11月刊登的《藥物安全期刊》，刊物中有提到，建議醫護教育病人認識早期識別過敏的反應，特別是當藥物首次開處方時，而如出現皮疹等過敏反應則要立即停藥並尋求醫療建議。

家庭醫生林永和表示，由於藥物或會觸發嚴重副作用，故自己通常都會在處方藥物時先提及相關風險，並會向病人提出可檢驗基因，「睇下病人決定係咩。」他又指，如患者是60歲、有腎病及有慢性病都屬於高風險會觸發藥物敏感，故盡量會調低藥物的份量，「可能一開始50毫克先。」

腎科專科醫生何仲平亦同意，如患者有腎病，會盡量調低藥物的份量，「因為腎病病人，藥物好難排出體外。」他表示，自己亦不時處方別嘌醇（Allopurinol）治療尿酸問題，但在處方藥物前自己都會與病人交代其副作用，讓病人選擇用新藥Febuxostat、驗基因或是先服受少量藥物去看會否出現副作用。

腎科專科醫生何仲平亦同意，如患者有腎病，會盡量會調低藥物的份量。（資料圖片／林若勤攝）

醫管局已轉介死因裁判官跟進

醫管局回覆查詢時表示，未有正面回應醫生在處方別嘌醇時有沒有向病人提及藥物副作用，僅指有關病人於4月26日前往西灣河普通科門診覆診，醫生按照病人的臨床情況處方別嘌醇，治療病人的尿酸問題。病人其後出現頸腫、喉嚨痛及發燒等問題，入住威爾斯親王醫院接受治療。醫護人員已盡力為病人提供合適治療，惟病人情況持續惡化，出現多重器官衰竭，於6月26日離世，有關個案已轉介死因裁判官跟進。

醫管局對病人離世表示難過，並對家屬致以深切慰問。醫管局理解家屬對病人離世感到哀痛及對有關治療程序存有疑問，已安排醫護人員向家屬詳細解釋，病人聯絡主任亦會盡力為家屬提供協助及跟進其他需要。