英語培訓機構涉不良銷售　宣傳學費一年1.6萬元　報讀後變一個月

53名市民不約而同受到Facebook帖文招徠，報讀一間英語培訓機構，當中大部分為中年人以及是新移民，留意到有關課程可以申報持續進修基金，所以不惜付出逾1.6萬元報讀一年課程，但簽署課程合同才發現學費用只是夠讀一個月，而且課程艱深，根本不適合她們的學習水平，結果考試不合格就要付款延期，又申請不到基金補貼，同時巧立名目持續收取不同費用，有人最後繳交5萬多元仍學非所用，要求退款卻困難重重，於是向立法會議員求助，其中45人合共繳交127萬元，



協助這批市民的工聯會立法會議員黃國表示，有關英語培訓機構涉嫌不良銷售手法，利用持續進修基金招徠，誇大合格率、收取昂貴課程費，結果「課」不對辦。他協助部分「苦主」向消委會投訴，並敦促該機構作出合理退款安排。



工聯會立法會議員黃國地區辦事處近日收到53名市民聯署求助，控訴有英語培訓機構涉嫌不良銷售手法。（劉夢婷攝）

求助者平均年齡44歲 過半為新移民婦女

黃國向53名求助者派發問卷調查，以了解他們報讀一間英語培訓機構（下稱機構A）課程時遇到的各樣情況，只有45人完成問卷。這45人報讀的年期介乎2018年至今年8月，合共繳付的課程費約127萬元，平均每人約2.8 萬元。該45人中有35人屬新移民婦女，1名男性新移民，年齡介17至70歲，平均年齡44 歲，當中14人只有内地小學程度，1人從未受過正規英語教育。

只有外籍教師「雞同鴨講」

機構A把英文課程由淺至深分成1至16級，求助者的水平全屬1至3級，只是想學習基本會話、語法、單詞等。綜合求助者指出，開課後「課」不對辦的情況包括：外籍教師授課時與學生零交流，自說自話，亦沒有助教，程度低的學員無從學習；半數求助者表示，上課3個月之内已知課程程度遠高於自己水平。有人求助涉事機構但未得到切實協助，只獲建議透過 APP 自修；雖然無法跟上進度，但求助者仍被安排參加考試；有求助者參加考試後認為學非所考，考非所學；有機構職員在求助者考試失敗後教學員撞運氣，而非提升實力。

求助者表示，該機構涉嫌以不良銷售手法誘使報讀不符程度的課程，有求助者要求退回全費；部分已上課一定時間的求助者，曾獲機構口頭答覆可退回餘下的課程費，但求助者認為款額極不合理，要求退款要合乎比例；期望事件能夠提醒社會大眾，小心有培訓機構以持續進修基金作招徠，以不良手法銷售課程。

課程艱深遠超於學員英文水平

半數求助者表示，上課3個月之内已知課程程度遠高於自己水平，要求退款卻未獲回應。新移民王女士就是其中一名求助者。她僅有內地中學學歷，英文水平只相當於香港中一。去年七月，她想學好英文搵份好工以改善家庭生活，便在Facebook瀏覽英語培訓機構，被機構A的宣傳吸引所以報讀。

機構A在銷售初時為王女士做評估測試，聲稱王女士的水平足以應付課程，並保證87%以上學員均可通過考試，從而獲政府持續進修基金補助，誘導王女士繳付1萬6700元的基礎課程費。

王女士抗訴後，反而被機構A強制停學。（劉夢婷攝）

課程宣傳一年課程學費約1.7萬元 簽約變月費

王女士與機構A簽署合同時，卻發現該筆費用僅為支付一個月課程，之後可延續支援，與銷售時所說的一年課程大有不同。今年2月，因王女士未通過模擬測試，便繳付四百多元延期費，至9月再考試，發現「考非所學」。

王女士與其他學員溝通才了解到，機構A對不同學員延續支援收費差異極大，還設立英語會籍、一對一學習等名目，不斷收取雜費，學費範圍介於兩萬多至五萬多元，只有手寫收據。她與其他學員向消委會投訴後，被機構A恐嚇謾罵稱「唔好搞事」，她與兩個學員遭強制停學。

她又表示，有同學上課一段時間後共繳四萬多學費，卻只獲機構A退款9000，比例極不合理；而她本人亦要求退回全費，卻至今無果。

只有外籍教師 沒有懂中文的助教

廖女士亦是新移民，直言「好想融入香港」，苦學英文，便通過Facebook聯絡機構A。課堂上只有外籍教師自說自話，要求學員必須用英文提問，亦沒有懂中文的助教幫手，廖女士嘆「如果我識英文，點解要同你上課？」

廖女士嘆謂，「如果我識英文，點解要同你上課？」（劉夢婷攝）

議員協助向消委會投訴

工聯會立法會議員黃國協助「苦主」向消委會投訴機構A不良銷售，他敦促機構A作出合理退費安排，如果溝通不順利，將會向海關投訴涉嫌違反商品說明條例。

他要求政府部門對類似課程銷售加強監管，不能讓持續進修基金助人的原意被扭曲，變成不良銷售的工具。他指該機構涉嫌以不良銷售手法誘使報讀不符程度的課程，期望事件能夠提醒社會大眾注意類似事件。

黃國

黃國批評，機構利用新移民人士不了解香港、以及學習英語的迫切心情，其議員辦事處將持續跟進，包括安排機構A與學員進一步溝通訴求，促機構作出合理退費安排，並要求政府部門對類似課程銷售加強監管。

《香港01》正向消委會查詢有否接獲相關投訴。