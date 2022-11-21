財庫局常秘上周訪日本晤金融專家官員　推廣香港國際金融中心地位

隨着疫情可控，政府官員加快外訪說好香港故事。財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇上周出訪日本，在11月17及18日出席由國際貨幣基金組織亞洲太平洋地域事務所和東京大學金融教育研究中心，在日本東京舉辦「在易於受震盪的世界管控金融風險」會議。



局方表示，她與來自亞洲和太平洋地區的政府、金融監管機構、業界代表及學者就全球化進程、疫情、地緣政治、央行貨幣政策和氣候變化等對金融系統的影響，以及維持金融穩定進行討論。



財庫局表示，在交流中，有不少與會代表均向常秘甄美薇表示，香港的參與展示了對此次會議的重視，時機上也十分合適，尤其是當外圍環境急速變化，香港作為國際金融中心，也是世界進入內地以至亞洲其他市場的重要渠道和平台，可在市場發展和維持金融穩定方面的合作中繼續扮演重要角色。他們對香港加強聯通表示高興，也期望可早日重新到訪。

在訪問期間，甄美薇也分別與國際貨幣基金組織副總裁岡村健司和日本金融廳長官中島淳一會面，局方稱，她介紹香港繼續發揮背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，積極發展金融市場的最新措施，同時分享香港在確保金融系統穩健方面，各項風險管理措施發揮應有作用，維持市場韌力。會面期間，國際貨幣基金組織代表以及日本官員對香港金融不同範疇的發展，包括對金融科技及綠色和可持續金融發展的措施深感興趣，她介紹了政府綠色和可持續金融跨機構督導小組及推出虛擬資產服務提供者發牌制度的工作，並分享早前在香港舉辦的國際金融領袖投資峰會與會金融領袖的真知灼見。