男士胸部突然變大兼有乳汁　原來是腦部患長了「催乳素瘤」

乳房發大及產生乳汁原來並非只在女性出現。一名二十多歲的青年求醫，因乳房脹大如女性般，甚至能夠擠出乳汁，經檢查後始發現控制荷爾蒙的腦下垂體長了「催乳素瘤」。全球每十萬人有 10 人患有催乳素瘤，其中有少部份個案由於腫瘤發大，導致荷爾蒙失調，繼而引發一系列併發症，最終無法透過服藥控制病情。幸得現時病人可透過微創手術短時間內切除腫瘤，並透過服藥改善荷爾蒙水平，令病情得以逆轉。

撰文：醫善同行醫學顧問、神經外科專科醫生黃偉基醫生



腦下垂體位於腦底部的中央位置，是人體的一個內分泌腺，主要控制我們大部份的荷爾蒙，包括男女性荷爾蒙、甲狀腺、類固醇、生長激素、催乳素等。由於該器官非常活躍，在沒有成因下，腦下垂體有機會患上催乳素瘤。

根據外國統計，男士每十萬人有10 人患有催乳素瘤，女士每十萬人有30 宗。然而，催乳素瘤一般大小猶如芝麻般細小，很多人一生之中亦未必察覺患病，但當腫瘤發大時，便會對身體造成一系列影響，其中男性亦會出現乳房增大情況，不少個案更會有乳汁產生。

對於女士而言，由於女性會有生理周期，因此一旦腫瘤增大，會影響周期甚至不育，因此女士容易及早求醫，透過服藥控制病情。相反，男士一般會腫瘤較大才察覺患病，屆時食藥已難以控制腫瘤，腫瘤甚至長約3 厘米，需要透過手術治療，並已出現一系列病徵，例如肥胖、乳房發大、免疫力下降、新陳代謝減慢、容易疲倦等。

值得留意的是，由於腦下垂體的上方正是眼神經線，除了上述病徵外，當催乳素瘤增大時會影響眼神經線，會出現視力收窄、視力變暗等情況，不少患垂體瘤的長者一般會以為自己是視力退化或白內障，惟接受白內障手術亦未見好轉，再檢查始發現眼神經線有衰退跡象，才發現有機會因垂體瘤影響視力。

患催乳素瘤的男性病人由於會乳房發大、不舉等，一般會自行到外科或泌尿科求醫，經檢查後發現荷爾蒙偏高，便會轉介到神經外科接受治療。醫生會先測試病人荷爾蒙水平、視力等，亦會進行磁力共振及了解有沒有其他併發症，判斷接受那種治療。

若病人適合接受手術，現時會建議微創方法，從鼻腔置入導管，經鼻竇往腦下垂體移取腫瘤，手術僅約兩小時便完成，術後兩至三日便可出院。完成手術後，病人仍要服藥調節荷爾蒙失調情況，當水平穩定後便可重回正常生活。

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