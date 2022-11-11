政府突擊檢查荃灣環宇海灣　28人違強檢令當中17人共罰17萬元

多個政府部門今日（11日）到早前被納入強制檢測公告的荃灣環宇海灣五座進行執法行動，檢查245人，當中28人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中17人發出了10,000元定額罰款通知書，是本月行動以來最多人被罰款的一次，為政府庫房進帳17萬元。

環宇海灣有17名居民違強檢公告各罰款1萬元。（資料圖片）

地政總署聯同荃灣警區和衞生署，今早到荃灣環宇海灣五座的出入口查核受檢人士的檢測證明，行動共檢查245人，當中28人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，須按要求於指明期間接受檢測，政府向其中17人發出了10,000元定額罰款通知書。

行動由今日上午約8時開始，至上午約11時結束。政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。