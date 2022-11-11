MIRROR演唱會｜政府料傍晚公布調查報告　回顧仍未解開的四大疑團

撰文：黃偉倫
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人氣男團MIRROR的紅館演唱會嚴重事故發生至今已三個多月，消息指當局最快今日（11日）傍晚公布意外調查報告，警方早上亦拘捕五人，據了解均為舞台工程承辦商。意外至今仍有謎底未解，《香港01》回顧至今仍未揭開的四大謎團。

▼7月28日晚　MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼

1. 為何出現金屬疲勞？

跨部門專責小組曾確認是金屬疲勞，引致鋼索斷裂。8月24日小組召開記者會交代意外調查進度時，專家顧問林超雄表示，經電子顯微鏡放大5000倍，鋼索斷裂表面確認有金屬疲勞條紋。他又指，鋼索本身有受損情況。

據國際標準，同類鋼索一般可承受1,380公斤重量，惟小組測試過後發現只有1,110公斤拉斷力，存在20%差距。然而為何出現金屬疲勞？林超雄當時指仍待調查。

▼8月24日，MIRROR演唱會意外跨門會專責小組召開第四次會議▼

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2. 屏幕重量為何出現誤報？

小組委員、工程師學會代表司徒家成曾透露，小組測試屏幕的重量是500至520公斤，六個屏幕重量不一；並指據悉主辦方向康文署申報重量為500磅（即約227公斤），相差逾一倍。 為何會發現如此錯誤，至今仍未有確實答案。

3. 工程師身份？

根據現行制度，如租用紅館表演，需搭建、安裝、用索具裝配或懸掛搭建物及器材時，須自費聘用康文署核准的合資格專業人士監督工程。工程完結後，監督工程的專業人士亦須向康文署證實工程安全穩固。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄於意外發生後曾指，已掌握負責的結構工程師身份，但一直未有再公布詳情。

▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼

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4. 責任誰屬？

涉事MIRROR演唱會「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」的主辦單位大國文化及MakerVille，舞台工程總承辦商為藝能工程，次承辦商則為協興隆。過往政府交代事件時，均指未完成調查，未透露責任誰屬。

直至今早於報告「出爐」前，警方先後於筲箕灣、八鄉、大角咀、藍田及馬鞍山，上門拘捕四男一女（40至63歲），他們分涉「欺詐」及「容許物件由高處墮下」被捕，全部人被帶返紅磡警署。

11月11日早上　警方就MIRROR演唱會意外拘捕四男一女

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據了解，被捕五人均為總承辦商藝能工程及次承辦商協興隆的職員，包括製作總監、項目經理及負責舞台工程的高級監工。其中被捕的女子，據悉為藝能工程的項目經理，涉嫌「欺詐」及「容許物件由高處墮下」兩宗罪被捕。

然而，究竟誰人犯錯，而主辦單位，甚至負責管理紅館的康文署，又是否有疏忽缺失，至今仍然未解。

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