建造業推廣計劃今啟動　甯漢豪冀破除工地是落後想法：係好先進

香港建造業推廣計劃今日（14日）舉行啟動禮，計劃將在2022年至23年間舉行一連串的活動，向市民推廣建造業界的專業形象和發展機會及對社會建設的貢獻，同時吸引有志者加入行業。



發展局局長甯漢豪提到未來的整體工程量每年達3,000億元，發展有大量機遇；又表示會配合STEAM教育，將建造業相關知識帶給下一代，冀可破除工地是落後的想法，「好希望大家有新嘅印象工地係好先進。」



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香港建造業推廣計劃今日（14日）舉行啟動禮，計劃將在2022年至23年間舉行一連串的活動，包括建造業義工隊活動、製作電視宣傳片、推出STEAM教育平台等，向市民推廣業界的專業形象和發展機會及對社會建設的貢獻，同時吸引有志者特別是青年加入這個行業，發揮他們的潛能。

發展局局長甯漢豪致辭時指建造業是推動經濟的重要動力，提及未來的整體工程量每年達3,000億元，建造業的發展有大量機遇。甯漢豪提到政府會大力在中小學階段推動STEAM教育，局方將舉辦不同的實地考察及增加網上資源，將建造業相關的STEAM知識透過學校帶給下一代。她又指將會向大眾特別是青年講更多建造業故事，分享建造業知識，期望可破除工地是落後的想法，「好希望大家有新嘅印象工地係好先進。」

建造業議會主席何安誠則表示建造業2.0着重創新、工業化及年輕化，希望可藉剛成立的建造業青年網絡，提升年輕一代未來發展的參與度，更指現在是建造業界的「黃金時代」，呼籲青少年把握機會。他又提到香港建造業推廣計劃下的義工隊將於月底首次舉行服務，為有需要人士維修家居，以推廣業界的專業形象。

建造業議會執行總監鄭定寕則提到STEAM網站下年年中將會推出，教導小朋友建造業界將來面對工作及相關知識，以吸引更多年輕人加入行業。