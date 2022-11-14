七欖播錯國歌｜Google搜香港國歌得出《願榮光》　專家教3招應對

亞洲七人欖球系列賽第二站本周日（13日）在韓國舉行，於香港對韓國的決賽中，大會在港隊出場時播錯國歌，將2019年反修例風波歌曲《願榮光歸香港》，當成中國國歌播放。有資訊科技專家認為，港府可與Google交涉，刪除具失實內容的搜尋記錄，惟涉及討論性質，或外國註冊網站的相關搜尋記錄，刪除則具有一定難度。專家認為，現時政府僅得三個方法可解決現況，兩個屬主動出擊，一個則甚為被動。



《美聯社》今日引述韓方主辦機構人員稱，負責播放各地國歌的職員，不小心在命名為「香港」（Hong Kong）的電腦資料夾，選擇歌曲播放。報道指，工作人員因在不知道歌曲與示威者有關，誤把該反修例歌曲儲存入電腦。至於亞洲欖球總會（Asia Rugby）在聲明中解釋，當地組委會一名低級職員犯了低級人為錯誤，播放一首從互聯網下載並非正確的國歌。

截至今晚9時正，若在Google搜尋「National anthem of Hong Kong」，首個搜尋結果為維基百科詞條，其後便是YouTube的《願榮光歸香港》的英文版影片（Glory to Hong Kong），而非《義勇軍進行曲》。至於搜尋「香港 國歌」，右方頁面亦會得出《願榮光歸香港》的歌曲介紹。

難刪除外國註冊網站相關搜尋記錄

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑強調，Google僅為搜尋引擎，搜尋結果不代表事實，例如外星人為不確定生物，惟搜尋「羅斯威爾」，則會得出外星人相關結果。他估計該韓國低級職員並無深究香港不是國家，在沒有相關認知下最終釀成事故。

至於可否刪除相關搜尋記錄？方保僑表示，Google不能控制討論區或其他網站的內容，雖然港府可要求Google刪除具失實內容的搜尋記錄，但外國註冊網站則有一定難度。「香港討論區、高登好多網站都有人講過，可以逐個刪除，但外國Twitter又點樣刪呢？」

倡聘SEO專家優化搜尋結果或賣廣告以正視聽

方認為，除了與Google交涉外，港府現行方法僅得3個，例如聘請SEO（Search Engine Optimization，搜尋引擎優化）專家嘗試優化搜尋結果，將現時首頁的搜尋記錄，擠至更後的位置；或利用廣告讓正確的內容置頂，以正視聽；或隨着時間的流逝，等待搜尋結果改變。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片）

▼11月14日 有團體到韓國領事館抗議▼

