居屋2022｜首天揀樓僅20分鐘 北角驥華苑樓王單位被揀走
撰文：王潔恩
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【居屋/白居二/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】今期居屋以市價五一折推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位。
新居屋今日（13日）首日踏入揀樓程序，一眾準買家陸續到場揀樓，其中今期居屋最受矚目的北角驥華苑、售逾530萬元的「樓王」單位，已在開售約20分鐘被迅速揀走。
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今期居屋「樓王」位於北角驥華苑，單位位於32樓7室，單位售價為5,309,500元，呎價1.16萬元，創2014年復售居屋後的呎價新高。不過，在首日揀樓約20分鐘後，「樓王」已被迅速揀走。
驊華苑屬單幢式只有248伙。不過約一小時後，驥華苑多個高層單位已被揀走，已火速售出9伙，僅剩239伙可售。此外，啟德啟欣苑B座亦有數個高層單位已被揀走。
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