黎智英欺詐科技園案　黎智英被判囚5年9個月　另罰款200萬

壹傳媒創辦人黎智英向科技員租地設蘋果大樓期間，涉讓一間管理其家族事務的顧問公司在大樓內設辦公室，但未有申報，黎及壹傳媒的前行政總裁，早前被裁定欺詐罪成，案件今(10日)在區域法院判刑，法官陳廣池判壹傳媒行政總監黃偉強被判囚21個月，黎智英則被判囚5年9個月，另判罰款200萬，並須在3個月內繳付，否則加監一年。黎另被取消擔任董事資格令8年，即8年內不得擔任公司管理層。



控方早前表示會向黎申請沒收令，法官已排期明年1月27日處理。

黎被指違租約欺詐科技園

兩名被告：黎智英（74歲）和黃偉強（60歲）。二人同被控1項欺詐罪，指他們於2016年1月至2020年5月，與周達權隱瞞香港科技園公司，違反1999年5月與科技園訂立的租契；另指他們於1998年4月至2015年12月，未有按1995年10月與科技園所定的提案計劃書和租契協議使用該處所；令蘋果日報印刷有限公司及力高顧問有限公司獲益；及令科技園公司不利。

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蘋果大樓只限用作出版及印刷

案情指，蘋果印刷有限公司（前稱壹傳媒印刷有限公司）在1999年與科技園公司簽訂租契，列明土地用途只限於出版、印刷報紙雜誌。但涉案的力高公司，早在1998年已在蘋果大樓營運，並以此用作註冊地址。

力高為黎及其家人提供秘書服務

力高由黎及其兒子擔任董事，公司主要為他們提供秘書服務、投保、租用及管理黎與家人的嘉道理道住所，及管理黎的3艘遊艇等。但蘋果印刷從未向科技園公司申請，就一直讓力高佔用大樓。科技園的人員曾到大樓巡查，蘋果的職員稱部份範圍有新聞敏感資料，未有讓巡查人員進入，這些地方包括力高的辦公室。

黎智英被指用蘋果大樓，為一間處理其家族業務的公司設辦公室，被指欺詐科技園。(資料圖片)

若另租辦公室年花費達數百萬

控方指，若力高要另租辦公室，將要花費租金592萬至768萬元。若科技園公司行使租契下的權利，或可獲補地價1.1億元。科技園公司從傳媒得悉力高涉佔用大樓，疑違反租約，於2020 年3月去信蘋果印刷要求澄清，蘋果翌月回覆指力高使用該處任註冊地址，但沒有佔用地方。

黃曾協助將力高轉另一地址

壹傳媒前行政總裁周達權、黃偉強和力高的總經理Mark Simon等之間的電郵顯示，有職員指實際營運地址較不重要，因科技園不會知悉，建議更改註冊地址。周曾於電郵稱「The arrangement is a sham(安排是一騙局)，而Mark Simon同意不值得冒險。黃其後把力高的註冊地址轉至另一地方，力高的辦公室亦於同年5月，搬至觀塘。

法官在裁決指，黎智英當時隱瞞和作虛假陳述，令蘋果印刷得到租金，力高亦可以低廉租金在大樓營運，黃曾協助黎隱瞞，故兩人均罪成。

案件編號：DCCC 349/2021