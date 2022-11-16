用數據說明公立醫院的情況

「爸爸早幾日感染新冠，剛剛在家中又不慎跌倒！怎麼辦？」數天前收到一位朋友發來這段訊息，朋友的父親之前確診染疫，幸好早已打了三劑疫苗，新冠徵狀相對輕微，可是他之後在家不慎跌倒，更懷疑骨折。朋友發短訊給我時正準備送父親往急症室，但又擔心父親本身確診新冠，會否需要「特別處理」。

我安撫朋友不用擔心，醫護人員都十分專業，不論病人是否感染新冠，都必定會根據實際臨床情況，提供合適的診斷和治療。

朋友的疑惑帶出了一個值得討論的問題：現時公立醫院接收的新冠患者中，是基於甚麼原因入院？是否真的與新冠直接相關？

撰文：醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生



新冠疫情持續至今已近三年，本港亦先後經歷了幾波疫情高峰。為了進一步掌握疫情對醫療系統的實際影響，我們近期回顧了一些確診病人入院數據，看看在這段期間經公立醫院急症室入院的新冠患者中，實際上是由於甚麼原因住院；我們亦分析了近期在公立醫院不幸離世的新冠病人的數據，以了解其離世原因是否與新冠直接有關。

公立醫院急症室11月3日至9日資料顯示，經急症室入院的新冠病人中，約六成因新冠引發的健康問題入院，例如呼吸困難、肺炎等；其餘四成病人入院則與新冠無關。

根據急症室在11月3日至9日的診斷紀錄和呈報資料，我們發現經急症室入院的新冠病人中，約六成是因新冠引發的健康問題入院，例如呼吸困難、肺炎等；其餘約四成人的入院原因則與新冠無關，部分人可能是本身的慢性疾病惡化，亦可能因心臟病、中風等送院，有些則是意外損傷或骨折等。急症室是現時接收新冠病人入院的其中一個主要渠道，上述數據亦或多或少折射出公立醫院的收症情況。

至於在公立醫院的離世的新冠病人方面，我們也分析了其臨床病歷等多方面資料，發現約七成個案較大可能與新冠有關，其餘三成人則是因其他疾病離世，例如末期癌症或心血管疾病等。上述只是十分初步的觀察，隨著醫護人員及專家分析更多資料，相關數字亦可能會再調整。另一方面，疫情爆發至今已近三年，相關比率在不同的階段，亦會有所變化。

話雖如此，這些數據仍可讓公眾更了解疫情對公共衞生及醫療系統的影響，同時亦可以為醫管局提供更多參考資料。大家不難想像，同樣是感染新冠的病人，但因新冠引發肺炎入院，以及因創傷或其他原因入院，所需的治療和支援均會有所不同。

醫管局的專家日後會定期檢視相關資料，期望當累積更多數據，對我們往後調配資源及規劃服務時，會發揮更大的參考價值。不少專家都估計今年冬季或會出現新冠病毒及流感病毒同時流行的情況，亦即是「雙重流行」(Twindemic)，醫管局更需要有周詳的規劃，及早在人手和資源上做好準備，同時要加強服務調配的機動性，可供參考的資料和角度愈多，我們的抗疫工作便能做到更為精準。

正如上面提到，鑑於流感高峰期即將來臨，加上評估最新疫情發展後，醫管局上周三 (11月9日)起，修訂了被列為密切接觸者員工提早重返工作崗位的安排。被列作密切接觸者的員工，如果快速抗原測試呈陰性、沒有感染徵狀及身體狀況合適，在獲衞生署解除隔離令後，可以重返工作崗位。他們工作時需採取額外的感染控制措施，包括每天進行核酸測試、工作時必須佩戴外科呼吸器及單獨用膳等。

醫管局的感染控制專家已進行詳細風險評估，包括已醫管局超過九成九員工已接種三劑新冠疫苗、逾八成住院病人已打至少兩劑新冠疫苗，再配合額外的感染控制措施，相信新安排不會增加病人和員工的感染風險。新安排實施以來，運作暢順，我們會繼續密切留意有關措施的執行情況，同時會在各方面做好準備，確保一旦疫情出現反覆，醫管局將有足夠能力應對。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，五位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

