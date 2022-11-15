將藍隧道及將軍澳跨灣大橋12.11通車　加設5巴士線往九龍新界

將藍隧道及將軍澳跨灣大橋通車在即，運輸及物流局今日正式宣布，兩個項目將於12月11日同步啟用，並於當日起，豁免使用將藍隧道及原有將軍澳隧道的收費。



政府今日（15日）安排傳媒參觀兩項基建項目，並交代屆時交通安排。當局指，由12月12日起，會新增五條巴士線行經新路前往九龍或新界，但未有過海的港島路線。另外，五條路線僅於星期一至五的早晚繁忙時間服務（公眾假期除外）。



五條新線中，三條為九巴路線，分別由將軍澳康盛花園往大埔工業邨（經科學園）的96號線、來將軍澳工業邨往荃灣西站（經彩虹、黃大仙及葵涌）的290E號線，以及由坑口（北）往長沙灣甘泉街（經旺角及深水埗）的298X號線。

另外兩條為新巴路線，分別為清水灣半島往尖沙咀麼地道（經佐敦）的790號線；以及將軍澳工業邨往海達邨深旺道（經油麻地、旺角及美孚）的795號線。

當局又指，初步預定在兩個項目通車後的兩至三個月後，有四條巴士線會改道，轉行新路，包括九巴的90號、296P號線；以及新巴的795X及798P號線。

運輸及物流局發言人表示，兩個項目啟用後，將可提供新的道路往來將軍澳和觀塘，以及東區海底隧道，早上繁忙時段往來日出康城和觀塘市中心的行車時間最多可縮減約20分鐘。局方續指，將藍隧道為將軍澳隧道提供替代路線，啟用後可分流往來將軍澳的交通。

另外，政府會於通車當日起，豁免使用將藍隧道及將軍澳隧道的收費，方便市民外出。措施將於12月11日零時零分實施。將藍隧道將於早上8時正式啟用。

翻查資料，將軍澳跨灣連接路連全長約1.8公里，為附設有單車徑和行人路的雙程雙線分隔車道，是全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋，將連接將藍隧道和將軍澳第86區日出康城的環保大道，以應付將軍澳的預期交通需求。

至於將藍隧道，是連接將軍澳和市區的一條主幹道路，全長約3.8公里，其中約2.2公里為隧道，東面接駁跨灣連接路和寶順路，西面連接東區海底隧道、觀塘茶果嶺道和興建中的T2主幹路。