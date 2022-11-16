港鐵油麻地列車出軌甩門｜管理層下午4時30分交代初步調查報告

港鐵荃灣線油麻地站周日（13日）發生列車出軌甩門嚴重事故，經一夜搶修後於翌日回復服務，港鐵要就延誤繳付罰款上限的2,500萬元。運輸及物流局局長林世雄事後責成港鐵須於今日（16日）提交初步調查報告，包括事故的初步起因。據了解，港鐵今日下午向局方提交報告，港鐵下午4時半將會見傳媒交代列車事故的資料。

港鐵公司車務總監李家潤日前提及，初步調查發現路軌旁的金屬護欄組件移位，屬於路軌抽風系統等設施的護欄，而非燈箱、信號系統或電纜支架導致列車偏離路軌。



▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌，四道車門甩脫▼



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港鐵下午將會見傳媒，就11月13日發生的列車事故提供資料。港鐵在剛過去的星期日早上荃灣線油麻地站一列往中環方向列車出軌「甩門」，最少4道車門甩脫，列車車頭損毀，港鐵當時檢查後發現，第一卡車廂的轉向架偏離路軌，路軌旁設備亦有損毀。事發後港鐵服務大受影響，其中佐敦往返荔景站的列車服務即時暫停，至晚上收車前仍未能恢復，按港鐵票價機制，由於港鐵出現服務嚴重延誤至收車都未能回復，超逾12小時，需繳交罰款的上限，即2,500萬元。

港鐵公司車務總監李家潤（右）在肇事當晚交代事故進展。（資料圖片／李澤彤攝）

李家潤前日在電台節目表示，涉事的油麻地站2號月台，初步調查發現路軌旁的金屬護欄組件移位，屬於路軌抽風系統等設施的護欄，而非燈箱、信號系統或電纜支架導致列車偏離路軌。

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生表示，隧道多個位置都有通風系統，但情況並不常見，有可能是維修後並未鎖實；他又猜測油麻地站啟用至今已40多年，金屬可能老化引致意外。

▼11月13日，港鐵人員在列車出軌後進行搶修▼



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▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌路軌現場▼



▼11月13日晚，港鐵公布列車出軌初步調查結果▼



▼11月13日晚 林世雄與金澤培視察油麻地站出軌▼



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▼11月13日，港鐵人員在列車出軌後進行搶修▼



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▼11月13日，港鐵在列車出軌後提供免費接駁巴士服務▼

