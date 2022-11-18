沙田官中辦敦煌文化之旅　提高學生對中國文化認識及加強身份認同

沙田官立中學藉香港文化博物館舉行「敦煌——千載情緣的故事」展覽，自9月起展開以「心繫家國——沙官敦煌文化之旅」為主題的活動，為學生設計一系列跨課程學習計劃，校長林月華希望透過活動讓學生認識敦煌文化，提高學生對中國文化的認識，加強他們的國民身份認同及對文化傳承責任的了解，亦令學生學到更多在課室內學不到的知識。



除了中文及中史兩科較直接相關的科目外，「心繫家國——沙官敦煌文化之旅」亦涵蓋了視覺藝術科及音樂課的活動，當中音樂課由學校的中樂團在文化博物館內演奏及介紹敦煌樂曲。學校中六的音樂科代表兼上任中樂團團長林頌怡表示，在表演中體會到敦煌樂曲異域風情，特別是被神秘迷幻的感覺所吸引，令她大開眼界，亦對中國音樂史有了更深的概念。

透過展覽體會敦煌曲風 接觸一比一藏品

另一位參與計劃的中六中史科學生歐泳儀表示，參加活動令他接觸到平常較少在課堂上接觸到的敦煌文化知識，而博物館中不少藏品都是以一比一的複製重現在她眼前，令他感受到中華文化的底蘊之深，開拓他的眼界。她又認為，愛國意識人皆有之，參加這類活動可加強學生的自豪感及對國民身份的認同，幫助他們發掘愛國意識的良機。

「文化傳承，人人有責」

校長林月華表示，活動中會有學生出任「中華文化大使」，為其他同學進行導賞，講解館藏敦煌文物歷史、特色及藝術價值，大使亦會在早會上以文化傳承為題，向其他學生介紹敦煌文物，宣揚「文化傳承，人人有責」的精神。她又指，雖然活動較為偏向文科，但理科的學生亦會參加，更要擴闊他們的視野，「某學生淨計數做實驗，唔帶佢哋出嚟睇就永遠唔會接觸。」不少數理科學生表示在參加活動後大開眼界，亦令學生學到更多在課室內學不到的知識。

配合施政告加強國民教育

教育局首席教育主任（學校行政）張巧儀表示，在施政報告中「全方位加強國民教育」是重點項目之一，而「心繫家國」聯校活動系列將以全校參與和聯校協作模式推動國民教育，活動包括展覽、比賽、社區探索等，部份活動亦會開放予非官立學校參與，教育局鼓勵其他辦學團體發揮積極帶頭作用，組織並支持學校推行聯校國民教育活動。