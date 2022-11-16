已婚男教師為13歲男生口交　多次學校及車上非禮　認罪候判

已婚中學男教師，涉與一名13歲男生在學校的科技室內，把男生褲脫下，並為男生口交及手淫，之後二人再多次在校內或私家車內作同樣行為。男生的姊姊後發現男生與該教師的親密訊息揭發。男教師今（16日）在區域法院承認其中7罪。法官把案押後至12月14日判刑，以待為被告索取背景、精神科及心理醫生報告，並為男童索取創傷報告。



被告彭皓峯(47歲)，原被控8項向16歲以下兒童作出猥褻行為，他只承認其中7罪，餘下一罪則獲准存檔法庭。控罪指他於2019年12月2日至2020年11月22日，分別在某學校的設計與科技工場、學校化粧間及私家車上，向男童X作出嚴重猥褻行為。

被告彭皓峯在區域法院承認7項非禮罪。(資料圖片)

男童姊發現可疑對話揭發

案情指，男童X的姊姊於2020年11月，發現X與被告在WhatsApp 的對話內容與性話題和性器官有關，將事件告訴和X同校就讀的妹妹，數日後向 X的學校報告事件及報警處理。

被告在設計室內為X口交

X其後在錄影會面透露，他讀中一時某日放學後，他與被告在學校設計與科技室內。被告叫 X坐在凳上，被告在X前方跪下，並拉開X的褲鏈及褪下內褲，隨後幫X手淫及口交。約30分鐘後，X在被告口內射精。X稱最初出於好奇，同意與被告人進行上述行為，事後有向被告表達憂慮，被告則答應若X不喜歡，便不會再與X進行上述行為。

曾把車泊在停車場並在車上互相口交

X續指，被告之後在某個周六駕車載X到學校，兩人隨後化粧間內互相擁抱及接吻，並互相為對方手淫及口交，直互相在對方口內射精；另於2020年11月22日，被告及X看電影後，被告駕車到科學園停車場，並逗留約1小時，期間二人在車內擁抱及接吻，並有口交及手淫。

被捕後自爆多數宗事件

被告被捕後，在警誡下透露另外多宗同類事件，包括於2019年12月至2020年11月間，在科學園停車場、大埔停車場，及學校設計與科技室內，共4次與X手淫及口交。警方事後在X的手機內發現X與被告之間的可疑對話，顯示兩人關係親密，非上學日也會見面。

案件編號：DCCC 1092/2021