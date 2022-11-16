一田購物日下周三開鑼　首七天衣食住行貨品低至一折發售

一田購物日下周三（23日）開鑼，首七天過萬件衣食住行貨品低至一折發售，期間百貨部營業時間為早上10時至晚上10時。一田超市則分兩星期進行減價優惠至12月6日，日本及環球水果、火鍋燒肉食材及糧油零食等低至27折發售。



一田百貨行政總裁黃思麗表示，截至10月銷情，一田整體跑贏大市，按年錄得3.5%升幅，隨著疫情回穩，加上世界盃及聖誕等消費旺季帶動，預料今次購物優惠日營業額將錄得按年8至10%升幅。



半年一度的一田購物優惠日將於11月23日至12月6日舉行，一田百貨及一田超市合共12間分店，連同12個特別展場同步推出減價優惠。11月23日至11月29日，連續7天過萬件衣食住行貨品低至1折發售。一田超市則分兩星期勁減至12月6日，日本及環球水果、火鍋燒肉食材及糧油零食等低至27折發售。

購物優惠日首天早上9時至11時為 YATA-Fans 會員特價優先場，即日起會員可於網上登記。早上11時起公眾開放，11月24日至11月29日一田百貨部營業時間為早上10時至晚上10時，全線一田超市則按各店常規時間營業。

一田百貨行政總裁黃思麗表示，隨著疫情回穩，市民外遊條件放寬，加上世界盃及聖誕等消費旺季帶動，會帶動市民消費情緒，預料今次購物優惠日營業額將錄得按年8至10%升幅。截至10月銷情，一田整體跑贏大市，按年錄得3.5%升幅。