3年635宗公屋污水倒流個案　有戶主滑倒跌傷　房委會裝獨立排污渠

立法會議員江玉歡接獲公屋住戶投訴其單位出現嚴重污水倒流問題，污水除將家具浸壞，戶主家人更因濕滑跌倒受傷。江就此提出書面質詢，房屋局局長何永賢回應表示，從2020年至今，房委會一共收到約635宗住戶居所污水倒流的個案，她指，房委會將持續定期檢查排污系統及進行適時維修保養，包括為曾出現污水倒流的單位安裝止回閥或加裝獨立排污水渠等。



從2020年至今，房委會一共收到約635宗住戶居所污水倒流的個案。（資料圖片）

江玉歡就公屋單位污水倒流問題，提出三項質詢，包括過去三年接獲多少宗投訴、倒流問題的成因及改善措施，以及因倒流問題而受傷的公屋租客會否同樣獲得公眾責任保險賠償。

江玉歡就公屋單位污水倒流問題，提出三項質詢。（資料圖片）

何永賢回應指，房委會於2020年及2021年，共收到約500宗住戶居所污水倒流的個案。而由2022年年初至今，則收到約135宗個案。

她表示，在新落成公共屋邨的住宅排污系統設計上，房委會已盡量減少渠管的彎曲位，以及於排污系統增加接駁疏氣喉管，以平衡渠管內的氣壓，減低引致污水倒流的機會。房委會亦已更新了技術指南，改善了新建公共屋邨的排污系統設計。

何永賢表示，在新落成公共屋邨的住宅排污系統設計上，房委會已盡量減少渠管的彎曲位，以及於排污系統增加接駁疏氣喉管。（梁鵬威攝）

房委會亦會持續定期檢查排污系統及進行適時維修保養，包括透過「全方位維修計劃」為十年樓齡以上的樓宇定期檢查住戶的排污設施、將低層的污水渠管更換為大口徑的污水渠管、為曾出現污水倒流的單位安裝止回閥，或加裝獨立排污水渠等。他又提醒住戶正確使用排污設備。

何指出，房委會已購買公眾責任保險，以保障房委會及其員工因日常運作而引致第三者身體受傷或財物損失的法律責任所引致的賠償。如經公證行調查證實房委會或其員工需負上相關的法律責任，房委會會根據保險條款作出相應的賠償。