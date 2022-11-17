增8052宗確診　創兩個月新高　密切接觸者第5日陰性可返院舍

新冠肺炎疫情輕微上升，累計確診數字昨已突破200萬。本港今增8052宗確診，創九月中後的新高。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，近一星期確診個案數字明顯上升幅，整體個案數字較之前七日多26.5%，而院舍院友及學生個案均有上升。



由於院舍個案因有上升，歐家榮表示，為紓緩檢疫中心壓力，故被界定為密切接觸者的院友會由中心安排做檢酸檢測，在列為緊密接觸者的第2及第4日，緊密接觸者若在第4日核酸檢測陰性、第5日快速陰性，可提早離開檢疫中心，可返院舍。



今日疫情概覽：



-增8,052宗確診，創9月17日後的新高，較昨日確診數字大幅上升20.9%

-輸入個案533宗，佔整體個案6.62%；相比同日13,199名機場入境人數，比率則為4.04%，七日平均比率是3.57%。

-新增12名患者死亡，7日平均死亡率為至0.153%，累計死亡人數為10,569人。

-今日新增留醫人數為361，為九月中的新高

-本地個案發現5宗XBB、1宗XBD及10宗BQ.1.1亞系個案

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新冠肺炎疫情反覆，本港今（17日）新增8052宗確診，創9月17日後的新高，較昨日確診數字大幅上升20.9%。當中輸入個案有533宗，佔整體個案6.62%。新增輸入個案當中，285宗涉及機場檢測樣本、149宗涉及第一至三日樣本，餘下83宗涉及第四至七日樣本。

由於昨日入境人數為13199人，故確診比率約4.04%。七日平均確診人數為483人，七日平均確診比率為3.57%，維持在4%的水平。

污水檢測可見病毒量升高

歐家榮表示，近一星期個案數字明顯升幅，整體個案數字較之前7日多26.5%，而近一兩日升幅比較明顯，本地感染個案過去一星期每日平均有28.6%升幅。現時約55%輸入個案在到港已在機場驗到，餘下45%第一至七日發現陽性。另外，歐家榮亦提到，污水檢測結果所見，人均病毒含量每公升拷貝為升至60萬，此水平較9月初高峰再進一步上升。

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衞生署公共衞生化驗服務處於11月7日至13日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約84.7%（七天移動平均比例）。

截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中未有發現新增變異病毒株，累計發現221宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案方面，則再發現16宗新變異病毒株個案，5宗為XBB個案、1宗XBD個案及10宗BQ.1.1個案，累計發現47宗XBB、16宗XBD、一宗BA.2.75.2、一宗BF.7及55宗BQ.1.1亞系個案。

新增的變異病毒株個案中，5宗為XBB個案年齡介乎24歲至86歲，3男2女，均接種三劑疫苗，居於東區、九龍城、西貢、觀塘及深水埗；1宗XBD個案為28歲女，只接種一劑疫苗，居於灣仔；10宗BQ.1.1個案年齡介乎3歲至62歲，6男4女，5人接種3劑疫苗，4人沒有接種疫苗，1人接種1劑疫苗。

歐家榮表示，變異病毒株方面，BA.5仍是主流病毒株，佔80.66%，其次為 BA.4佔4.1%。他亦指留意到有新變異病毒株出現，包括XBB，現時已47宗本地個案；BQ.1.1累計有55宗本地個案，認為新變異病毒株有上升趨勢。

他亦提到，據世衞公布每周個案數字最新公佈，上周即11月7日至13日期間，個案上升近2%，但死亡數每周則下降30%，而全球病毒株方面，BA.5仍是主流有73.2%，BA.2/BA.4則少於10%，另亦錄得有新變種病毒株有升，如BQ.1上升至16.2%、XBB亦上升去至2%。

截至今日凌晨零時零分，共有2 303名確診2019冠狀病毒病的病人留醫治療，當中有361名新增確診病人，留醫的病人中，211名病人正接受氧氣治療，另有11名病人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報10名危殆病人及12名嚴重病人，現時合共有38名危殆及62名嚴重病人，當中九名危殆病人正接受深切治療。

醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗表示，過去一星期確診病人住院數字不斷上升，由2000人以下，上升到近幾日超過2000人在公院留醫。

新增入院數持續上升

現時住院確診病人超過2300人，前星期每日新增入院人數少於200人，但過去1星期入院人數已持續上升，過去一日更有290人新確診病人留醫。另外，危殆及嚴重病人數目超過90人。現時住院病人中，來自安老院比例增多，有約16%來自安老院。

醫管局會密切監疫情發展，加上冬季將至，預料住院需求增加，因不少長者有長期病，如氣促、心血管問題會入院。鄧耀鏗表示，雖然醫院病床壓力逐漸增加，但醫管君有病床調動計劃，會因應需求加人手加床，有需要時會調整其他服務作出相應調整。

另外，過去一日新呈報12名確診病人在公立醫院離世，分別為5 男7 女，年齡介乎56 歲至99 歲。新呈報離世病人當中，有5 位來自院舍。至於疫苗接種方面，有2 位無打針資料，有4 位打左4針、5 位打左3針、1 位打左2針。

他亦指，據急診室診斷及呈報數據，過去約一星期有60%確診病人的入院原因與感染新冠有關，其他約30%經急診室入院雖確診新冠，但入院原因主要是自身長期病、其他臨床情況，如骨折。

至於死亡個案方面，數字則較平穩共錄得68宗，較前一禮拜73宗相若。鄧耀鏗表示，過去一周公院死亡個案，六成死是感染新冠，而其餘4成是其他病/原因而死。

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+ 7

學校呈報個案方面，有1101宗呈報個案，分別有907名學生及194名教職員確診，分布在678間學校。16間學校各有一班確診，另外仁濟醫院王華湘中學及大埔浸信會幼稚園各有兩班確診。

另外，院舍方面，有18間院舍有長者確診，當中包括15間安老院舍及3間殘疾人士院舍，共22名院友及2名員工染疫，112名院友及5名員工被列為密切接觸者要隔離。

歐家榮表示，過去一星期院舍方面有明顯升幅，近一星期有確診個案的長者院舍增至55間，而殘疾人士院舍亦由21間多至30間受影響。另外，學校學生個案數字有升幅，過去7日共3871名學生及569教員檢測陽性確診。

他表示，由於院舍個案因有上升，為紓緩檢疫中心壓力，故被界定為緊密接觸者的院友會由中心安排做檢酸檢測，在列為緊密接觸者的第2及第4日，緊密接觸者若在第4日核酸檢測陰性、第5日快速陰性，可提早離開檢疫中心，可返院舍。

呈報陽性個案的安老院舍：



松柏國際（香港）協會

家樂護老院有限公司

華豐護老中心有限公司

頤養之家護老院

杏林護老院有限公司

康慈護老院有限公司

真鳳凰護老院

西環亞洲護老院

松悅園耆欣護養院暨日間護理中心

佳安家（秦石）綜合護老中心

青和居護老院

保良局東涌護老院

東華三院羅王玉文護養院暨日間中心

天龍苑

彩雲居護理安老院有限公司



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



香港中華基督教青年會盛愛之家宿舍

東華三院賽馬會頤康護理安老院

匡智富善宿舍

