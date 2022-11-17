疫情．直播｜11.21起入境旅客第四及六日強制核酸檢測取消

新冠疫情持續近三年，本港感染人數昨日破200萬，累計確診人數2,004,825，加上自今年1月1日起計，無症狀感染個、復陽個及待定/未能分類個案，分別為330,984宗、31宗和245,264宗。

日疫情有升溫趨勢，單日確診再突破六千宗，輸入個案亦連三日超過五百宗。政府今日（17日）起進一步放寬防疫措施，黃碼人士可進博物館、主題公園等，髮型屋、宗教場所等亦不用主動掃瞄針卡。不過，政府昨晚突發稿更新安排，表明所有公眾溜冰場及電影院，不論其是否容許顧客不佩戴口罩運動或飲食，均須就「疫苗通行證」繼續進行「主動查核」。

政府今日下午舉行簡報會，交代疫情最新情況及類鼻疽感染個案的調查結果。醫務衞生局副局長李夏茵、衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫管局聯網服務總監鄧耀鏗和香港大學微生物學系講座教授袁國勇出席。



▼11月9日 BB版復必披今日開打家長帶子女到兒童醫院打針▼



【16:17】醫務衞生局副局長李夏茵醫生表示，由11.21起，將調整海外及台灣到港人士核酸檢測要求，只需在抵港日在機場做檢測放行及第2日進行檢測，取消抵港後第4、6日強制核酸檢測安排，但每日仍進行快測至第7日。

▼11月4日 郭卓堅就599章上訴▼



【16:11】歐家榮表示，過去一星期見到本地感染個案數字有28.6%升幅，尤其見院舍明顯增長，輸入個案實際數字有些微上升，但入境旅客的陽性百分比維持平穩水平，約4%；見到鄰近地區及世界其他地方有XBB、BQ.1.1新病毒株上升，香港都有類似情況，都見到有新變種病毒出現。

因應院舍個案有上升，會做密切接觸者追蹤，如安院/殘院被界定是密切接觸的院友，會安排檢疫中心接受檢疫，之前昆7日，但現在個案增加，為紓緩檢疫中心壓力，會在中心安排密切接觸者做核酸檢測，在第2及第4日，密切接觸者若在第4日檢測陰性、第5日快測陰性，可提早離開檢疫中心，返回院舍。

【16:09】歐家榮表示，污水檢測見到過去幾日錄得的結果顯示，人均病毒含量每公升拷貝去到60萬，這水平較9月初高峰再進一步上升。

【16:08】歐家榮表示，輸入個案，有輕微升幅，與前一周比較，每日平均輸入多5.7%；輸入個案佔每日確診個案7.6%，過去幾星期每個禮拜輸入個案與入境旅客陽性、在入境陽性百分比，前禮拜3.9%人最後確診，見到過去幾星期入境旅客數字不斷上升，由10月中1星期5萬多，到11月初8.4萬多，確診陽性百分比有少跌幅，現時約55%輸入個案在到港已在機場驗到，餘下45%第1至7日發現陽性。

【16:00】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，近一星期確診個案數字明顯上升，整體個案數字過去7日較之前一周升26.5%，這幾日升幅比較明顯，本地感染個案較過去一星期，每日平均錄得28.6%升幅。

▼11月6日 七欖後蘭桂坊酒客甚少▼



+ 3

▼11月6日 澳洲隊奪得香港國際七人欖球賽冠軍獎盃▼



+ 6

▼11月4日 麥當勞84間分店恢復24小時堂食第二晚凌晨情況▼



+ 11

▼11月10日 疫情記者會▼

