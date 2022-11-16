病人血管瘤撕裂亡死因　要求轉院曾被拒　專家指死亡率機率一半

六旬漢在荃灣仁濟醫院就醫時，被診斷血管瘤撕裂，並急需轉院，惟欲轉往同一聯網並有相關設備的廣華醫院，卻以病人當時病情嚴重為由，當晚4次拒絕其轉院，該病人最後需跨網轉至瑪麗醫院做手術，惟留醫9天後死亡。死因庭就其死因作研訊，血管外科專家認為，以該病人當時情況而論，若他當時能夠得到合適治療，只是有一半機率死亡，認為廣華醫當時應接收該病人。



死者蔡志德（67歲），事發時已退休，他於2019年4月3日在瑪麗醫院不治，醫管局被列為利害關係方。

急性心肌梗塞致死

庭上透露，蔡於2019年3月25日晚感不適，翌日凌晨被送往仁濟醫院，之後轉至瑪麗醫院動手術，因失血過多出現肝衰竭，昏迷至同年4月3日離世。

病理科醫生黃德肇稱，蔡血管出現動脈粥樣硬化後，血管腫瘤撕裂，導致急性心肌梗塞，這是其直接死因。

死者蔡志德最初被送至仁濟醫院。（翁鈺輝攝）

專家認為廣華應接收蔡

中文大學講座教授劉潤皇，今以血管外科專家身份作供，他指根據醫學數據，如果蔡得到合適治療，有一半機率死亡，且蔡當時年紀不算太大，若心臟停頓，經搶救或能夠回復心跳，認為廣華醫院應接收蔡。

劉又稱，如果做到都拒絕，相關醫院或有道德及刑責風險，且醫院聯網中，設有血管科的醫院，要對所屬地區內的病患負責，即使病患在轉移途中出事，都是病患本來身處的醫院負責。劉同意根據該指引，不轉移使用強心藥的病人，因為使用強心藥可以詮釋為病人情況不穩定。

廣華指蔡當時上壓低於80

仁濟醫院外科醫生梁國達早前供稱，電腦掃描顯示蔡的腹部大動脈撕裂，惟院方沒有血管外科，他們遂根據指引，將病人轉介至同網的廣華醫院，或瑪嘉烈醫院，當天當值的是廣華醫院。惟廣華指病人當時上壓低於80，不宜轉院，蔡在凌晨3時許的上壓為71，仍然清醒，他們再兩度要求轉到廣華，對方再稱不宜並拒絕。1小時後，蔡的上壓升至88，仁濟再要求轉院，廣華回覆這是加大強心藥份量的迹象，故再次拒絕。梁不同意該決定，直接與廣華醫院副顧問醫生黃善恒通電話，但黃仍拒絕其請求。

梁稱，事主在凌晨4時許時心臟曾停頓，後來回復心跳，他認為蔡仍有救，同日早上安排蔡跨網轉到瑪麗醫院。

顧問醫生認為蔡當時轉院極高危

廣華醫院副顧問醫生黃善恒稱，事主血壓偏低，增加大強心藥份量意味其情况不穩，相信其情況會繼續惡化，認為轉院極之高危，才拒絕接收事主。黃又稱，運送病人及預備手術室需時，預期蔡在轉院途中心臟或會停頓，未能支撐到轉院做手術。他同意仁濟或覺他見死不救，惟他當時只覺得蔡不宜轉院，但不排除若蔡好轉後或適合

聆訊明天將作結案陳詞。

案件編號：CCDI 272/19