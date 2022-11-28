戶外燈光約章｜旺角波鞋街商場廣告牌照亮民居　光度超建議15倍

環保署於明年1月1日起開始實施優化版《戶外燈光約章》，要求參與商戶提早一小時由晚上10時關掉動態燈光裝置或轉成靜態模式。環保團體綠惜地球發現，旺角「波鞋街」商場THE FOREST大型電子（LED）屏幕，兩年來對附近大廈住戶造成強光滋擾，測光發現光度達409勒克司（lux），超出國際照明委員會（CIE）建議光度15倍。



THE FOREST回應稱，已即時了解及跟進，除立即提早於晚上9時關掉有關廣告牌的燈光裝置，同時也會全面檢視戶外廣告牌的亮度、設計及顏色。



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THE FOREST對面住戶稱不敢抱起孫女：免燦住對眼

今年60多歲的關先生與一歲半外孫女一同居住在旺角「波鞋街」THE FOREST對面，自兩年前THE FOREST商場設置了大型電子LED屏幕後，便一直受到強光滋擾。他表示，即使落下百葉簾遮光， 仍未能阻止強光滲入家中。

關先生表示，為避免孫女受到強光滋擾，在家中盡量不會將她抱起，「燦住對眼， 15分鐘都頂唔順。」

關先生因在大廈居住多年未有搬走的打算，亦未有就事件向相關部門投訴。他表示不清楚屏幕光度是否可以調暗， 期望商場能盡早熄燈。

綠惜地球研究員陳霆軒現場模擬國際照明委員會（CIE)手冊內建議的燈光亮度25勒克斯(lux)。（鄧康翹攝）

THE FOREST公布即時提早晚上9時關掉廣告牌

綠惜地球派人到關先生家中，以測光儀器測量光度，結果發現在屏幕正對面的窗戶旁錄得409勒克司(lux)，超出國際照明委員會（CIE）建議光度25勒克司的15倍。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗指出，國際照明委員會手冊內規管光污染的標準，如香港等都市地區，建議燈光亮度為25勒克司(lux)，這已是當中最寛鬆的標準。他認為政府應以此為參考為香港訂立規管燈光亮度的標準。

THE FOREST發言人表示，當收到有關位於花園街戶外廣告牌亮度的意見後，已即時了解及跟進，包括立即提早於晚上9時關掉有關廣告牌的燈光裝置；同時會全面檢視戶外廣告牌的亮度、設計及顏色，以優化戶外廣告牌的操作安排，盡量減低對周邊環境的影響。

《戶外燈光約章》推出後投訴數字不跌反升

自2016年《戶外燈光約章》設立以來，光污染的投訴數字持續呈上升趨勢，由2016年335宗升至2021年353宗。綠惜地球高級項目主任劉兆朗認為是因香港的經濟活動頻繁和市民對光污染的意識和了解日漸增加，導致法例在推出後仍未見效。「呢個唔應該喺約章出現後應有嘅效果，政府應對光污染問題應該喺要解決佢，而唔喺（投訴數字）不跌反升。」

2021年353宗比2020年373宗少了20宗投訴，劉兆朗表示，2021年雖呈下降趨勢，但仍然高出2016年的統計數字，他推測是由於疫情期間經濟活動減少的緣故，擔心經濟復甦後投訴數字會再度回升。

《約章》參與者明年元旦起須提早在晚上10時熄燈

環境及生態局10月28日宣布優化《戶外燈光約章》，《約章》參與者須較現時提早一小時，即由晚上11時提前至晚上10時關掉動態的燈光裝置或將其轉為靜態模式，明年元旦生效。《約章》目前獲得約4,800個參與者支持，來自物業管理、地產發展、酒店餐飲、零售、銀行、電訊、地產代理，以及學校、公用事業和公營及非政府機構等不同界別。

綠惜地球指《約章》屬自願性質，只規定時間熄燈，卻未有規管燈光亮度，對此十分失望，批評是「無牙老虎」，重申當局應立法規管。

油尖旺區光污染全港第一 菜街光度超標8位

根據綠惜地球向環保署查詢後的資料顯示，油尖旺區是香港光污染重災區第一位，其次是灣仔區。同時綠惜地球透過量化監測及實地考察，計算出西洋菜南街光度高出國際標準近八倍，之後亦有到受光污染長期影響的旺角居民家中了解情況。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗促請政府主動介入，立法規管製造光滋擾的戶外燈具，如廣告牌、燈飾裝飾、動態招牌，相信只要透過立法規管照具亮度、數量、燈具照射角度、閃動頻率及熄燈時間等措施，香港絕對可以在商業活動、居民生活質素和節能減排中做到可持續發展的平衡。

綠惜地球促請環保署：

1. 主動派員巡查造成光污染的燈具，積極為受滋擾戶排難解紛；

2. 更新及加緊巡查約章參與者，督促履行承諾；

3. 與屋宇署合作更新招牌登記制度，加入防止滋擾民居及光度要求；及

4. 與規劃署合作研究由環評制度以及規劃要求，為新發展區訂立防止光污染入侵民居的內容

此外，綠惜地球鼓勵受光污染影響的市民，主動致電政府1823的投訴熱線，要求環保署正視及解決光污染的情況。