150億元將藍隧道消防設備疑傾斜　方國珊批肉酸　未糾正視覺水平

將藍隧道原定2021年通車，但受疫情等因素影響，最終延遲通車，土木工程拓展署去年曾指正「緊密推展」工程，以期在2022年通車，最終成功敲定在今年12月11日通車。不過，昨日（15日）記者於現場參觀時，發現部份裝有消防設備的掩門傾斜，當時土木工程拓展署解釋為視覺錯誤，因為隧道本身有暗斜。

不過，本身有工程師資格的西貢區議員方國珊，看過記者的相片，並於今日（16日）親身到將藍隧道參觀時，同樣指視覺上掩門傾斜，但其實亦可依正常視覺水平地安裝設備，尤其隧道斥資過百億元，批評整體設計不理想「好肉酸」，認為與趕工有關，「真係唔靚仔，扣分啦」。資深土木工程師倪學仁同樣稱，署方說法牽強，認為涉及手工失誤，影響美觀，但未涉及安全。



▼11月15日 政府安排傳媒參觀將藍隧道▼



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土拓署昨日解釋：純粹視覺錯誤

政府昨日安排傳媒到將藍隧道、將軍澳跨灣大橋參觀，受時間限制及局方安排，無法走勻兩項基建，只能實地觀察部份位置。隧道兩旁都設有箱子放有消防設備，但現場所見箱子的門傾斜，而且並非單一個別情況。當時記者向土拓署查詢，對方指隧道本身有暗斜，強調純粹視覺錯誤。

方國珊質疑初期已預見這情況

今日政府安排區議員到場觀察，方國珊先看過記者圖片，再到現場了解；事後她同樣指，現場部份設備掩門傾斜。她表示，即使隧道有暗斜，但不代表可以出現現時的問題，批評當局未有解決視覺上的歪斜，「視覺上好肉酸」，並指隧道設計師應在初期設計時已預見情況，本身可以避免，其他隧道如紅隧、東隧等，都未見相關問題。

她表示，工程涉及過百億元，惟問題反映手工差，懷疑與當局趕工有關，本身有不同方法避免，令到視覺上呈水平，批評現時設計不理想，「真係唔靚仔，扣分啦」。翻查資料，隧道的核准預算成本為151億元，在2021年初，隧道地盤曾經爆疫停工，之後政府宣布未能於2021年通車，土拓署承認工程進度受影響；到年底時，署方曾稱「緊密推展本工程項目」，以期2022年通車。

工程師：釘板手工差連帶影響之後落石屎

資深土木工程師倪學仁閱過記者的相片後，同樣表示手工差劣，並認為未必是單純的視覺錯誤。他質疑，釘板手工差，影響之後落石屎，令到掩門無法如常安裝，變得傾斜。他續指，雖然不涉安全問題，認為當局現時可嘗試縮細箱子，再依水平設計。

▼11月15日 俯瞰將軍澳跨灣連接路▼

