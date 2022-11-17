國泰前機艙服務員涉違檢疫令　醫學監察期間曾外出　兩被告罪成

國泰兩名前機艙服務員涉於去年從美國返港後，違反防控規例，外出進行不必要活動，其後兩人均確診Omicron變異病毒株。他們早前否認「作為一個須遵照醫學監察規的人而沒有遵照衛生主任所指明的條件」罪受審，案件今（17日）在東區法院裁決，裁判官裁定兩名被告所有罪名成立。



兩名男被告分別為黃昱龍（45歲）和劉諾宏（44歲），均報稱無業。他們分別被控1項和2項「作為一個須遵照醫學監察規的人而沒有遵照衛生主任所指明的條件」罪。

兩名男被告分別為黃昱龍（右）和劉諾宏（左），兩人均報稱無業。(資料圖片／廖雁雄攝)

兩被告回港首3天除求診不得外出

控方指，兩名被告分別涉去年12月24和25日，工作後返港後在機場獲發醫學監測通知書，指明須在往後21日遵守一系列防疫措施，包括直至在首三天後進行的核酸檢測呈陰性，除了外出檢測或求診外，否則不得離開居所。

劉曾到望月樓與父等人用膳

惟在劉返港數小時後，黃便乘地鐵及的士到劉的居所探訪。約40分鐘後，劉陪同黃到樓下等候巴士後，再到屯門中央廣場領取包裹才回家。兩日後，劉又乘地鐵及巴士到又一城的Apple Store 購物，之後又與父親及一名女友人到望月樓用膳。

又一城望月樓曾爆發疫情。(詳看下圖)

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黃指國泰容許他們外出買食物

兩名被告之後相繼確診Omicron變種病毒，同在康復後被捕。黃在警誡下稱，不清楚抵港後首三日不得擅離住所，又指據國泰的指引容許他們外出購買食物及探訪親友；劉則指衛生署人員當日在機場未有向其解釋醫學監察通知書，僅提醒他每天量體溫及定期作檢測。

辯方指國泰指示不清晰

辯方其後於結案陳詞時，批評國泰指引不清晰，未有列明有何活動受禁或不受禁。惟控方認為被告有責任去熟習衛生署的《預防及控制疾病條例》，且他們在案發前已曾飛往泰國及吉隆坡，理應之前已接受過醫學監察，沒有理由將事件歸咎於指引常有變更上。

案件編號：ESCC288/2022