黃碼限制｜放寛前突修訂　江玉歡批訊息混亂：改任何嘢要有邏輯

政府今日（17日）起再度放寬防疫措施，戲院及溜冰場原可列入「被動查核」清單，市民入場只需掃安心出行而不用反掃疫苗通行證，但政府昨晚（16日）突然公布，維持兩處所為「主動查核」處所，市民入場仍要反掃疫苗證。



立法會議員江玉歡批政府發放訊息混亂，放寬前一晚才公布修訂很多市民未必知道，現時政府必須做好解說，「改任何嘢都要有邏輯，有理據，係好嘅，市民會接受。」另一議員陳凱欣同意當局須解說，但相信當局今次是聽取意見後再作修訂，並解釋是否須佩戴口罩可成為清晰界線，讓處所自行分辦是屬主動查核還是被動查核處所。



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(《香港01》製圖)

憂市民有朝令夕改感覺 江玉歡籲政府：下次唔好係咁

江玉歡形容示政府昨晚10時許才公布修改來得「突然、好急」，質疑不知有多少市民會知悉相關消息，認為政府發放訊息不應如此混亂，擔心今次放寬前夕的修改會令市民有朝令夕改感覺，籲政府「下次唔好係咁」。

江續指，政府現時要做好解說，向市民解釋修改放寬原因：「改任何嘢都要有邏輯，有理據，係好嘅，市民會接受。」她促政府推出一個總覽表，讓市民可以透過總表一覽現時的防疫措施，進出各類處所的安排。

陳凱欣相信政府臨門修訂是聽到意見 不想製造混亂

陳凱欣則提到，上周五在電台及立法會衞生事務委員會會議，均曾提及政府部份放寬或令市民感混淆。她在立法會衞生事務委員會會議曾質詢當局，一個溜冰場如部份時段進行比賽，有人除口罩溜冰，部份時段用作娛樂消遣，人客都是配戴口罩溜冰，處所到底是屬於主動查核變成被動查核。

上周五立法會衞生事務委員會後曾向盧寵茂提出質疑

陳凱欣表示，在會後亦向醫務衞生局局長盧寵茂提出質疑，盧當時曾回應指會研究。她坦言不知道今次政府在放寬措施前一日提出修改的最終原因，但相信當局應是聽到意見，不想製造混亂才作出修訂。

陳凱欣教路可以是否戴口罩作分辨主動查核或被動查核界線

她又認為，今次修訂後，處所屬主動查核或被動查核，會以人客是否佩戴口罩為界線，有一條清晰的界線，相信這也有助於商鋪自行分辨。

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