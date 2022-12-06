朋輩工作員　助人自助、助己助人的使命

「你們會很害怕我嗎？」一位康復者在小組活動中這樣問我。「當然不會，畢竟我自己也是個康復者啊。我才不會害怕你呢，別擔心太多……」我自信地回答。那是我頭一天擔任朋輩工作員並首次參與帶領小組的工作。作為一名精神病康復者，我以往經常會擔心別人會害怕我，也因此感到相當困擾。原來，這種想法也會出現在其他康復者身上。

撰文︰青山醫院精神健康學院社區精神科服務朋輩工作員蕭羽飛



正因如此，我希望能成為一名朋輩工作員，使我能夠與患者和公眾分享自己的康復歷程，藉此互相鼓勵，消除社會上的歧視，達致共融。但是，膽小的我卻擔心在分享自己的康復經歷後會被別人「另眼相看」。

儘管自己幾經艱辛通過了筆試，我在面試前仍感到猶豫，只好請教家人：「爸爸，我去當朋輩工作員好嗎？這份工作非常有意義，但我又擔心公開表示自己是康復者後，鄰居或會對我有不同的看法。」

「能夠成為朋輩工作員，去幫助其他患者認識康復過程和增加大眾對精神健康的認識，你應該感到自豪。這是一個助人自助、助己助人的好機會。」爸爸的回答點醒了我。

每個人的康復過程都是重要而無法被取代的。透過分享自身的康復過程，朋輩工作員能為患者重燃希望，讓他們明白只要跟醫護人員互相配合，便可走上康復大道，重拾健康、信心、家人關係和工作，為家人和社會作出貢獻！

同時，我亦可藉着和公眾分享精神健康資訊，去改變人們對康復者既定的負面印象，讓大家明白精神病並不可怕，只要透過藥物和心理治療等方法，患者都可以逐漸康復的。

不少醫學研究也指出，朋輩工作員因為與患者有相似的經歷，除了能促進患者的康復進度，亦可以提升患者對於康復的希望，甚至能減低患者需要再次入院接受治療的機會。正如爸爸所說，「朋輩」，確實是一份助人自助的工作！

終於，我下定決心，一邊聽着自己「噗通噗通」的心跳聲，一邊步入面試室。面試官笑容可掬，熱切地與我傾談，並表示十分重視和欣賞我為康復付出的努力。在面試結束前，他們問我：「如果因為工作而需要接受媒體訪問，你可以接受嗎？」這次我毫不猶豫，微笑並充滿信心的答：「可以，沒問題！」

接受訪問對平常人來說都不是一件簡單的事，更何況要將自己患病的情況向公眾「展示」？站出來需要無比的勇氣，但我的使命感驅使我克服恐懼，因為我知道這份工作的性質和意義，一切都是非常值得的！

成為朋輩工作員後接受過幾次訪問，又在不同場合分享自己的康復經歷，反應亦十分正面，記者和參加者都說我的分享讓他們更加明白患者的感受，給予無限量的支持。我深信只要透過適切的治療，多與醫護人員溝通，齊心協力，患者都能踏上康復之路。希望大眾也能試着去接納康復者，並支持朋輩工作員的工作。即使只是一個簡單的微笑，或一個關懷的目光，對我們來說都是莫大的鼓勵！

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

