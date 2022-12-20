每個人都需要被聆聽　涵容的力量

大家還記得《一念無明》這套電影嗎？

對筆者而言，其中最深刻的一幕，莫過於精神科醫生以機械式的口吻說：「最近有冇想自殺？」「有就開多少藥啦」「走得㗎啦」。這一幕固然引申出公立醫院精神醫生與病人比例不足、僧多粥少的資源問題。反過來看，一名精神科病人來覆診見醫生時，精神科醫生的角色又是否只是一部「派藥機器」？

撰文：青山醫院精神健康學院副顧問醫生何瀚寧



婉嫻是一名中年女士，大約從兩年前開始受典型抑鬱症的症狀所困擾，經社工轉介後便來到精神科門診見醫生。婉嫻跟大部分媽媽一樣，自疫情開始之後便每天跟女兒在家「困獸鬥」，親子關係漸漸變得緊張。

經藥物治療後，她的情緒已大有改善。今天她回來覆診，除了輕輕談及服藥情況外，她大部分時間都在談及與女兒生活的瑣事和她的感受。最後她補充說：「何醫生，我覺得每一次回來這裏覆診，跟你傾訴後，彷彿如釋重負，心情也變得更輕鬆，真是神奇！」

何醫生當然沒有「神奇的糊塗魔藥」，能令人頓時忘憂。其實，只要當我們打開耳朵細心聆聽，感受別人的所思所想，便能達致一種「Containment（涵容）」 的效果。英國心理分析師 Wilfred R. Bion 提出「涵容者與被涵容」（Container-contained）的概念，例如媽媽扮演涵容者（Container）的角色，將小孩子複雜且消化不了的情緒疏通理順，小孩子便會感到被明白了、被聆聽了、被照顧了，從而得到一種舒暢的感覺。

同樣地，醫生就好像一個容器（Container），盛載病人的鬱結、擔憂、內疚、憤怒並幫助對方疏理及將之消化，病人就會感到 「being contained（被涵容）」了。精神科醫生在門診中還有很多「用途」，有機會再跟大家分享！

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

