醫生涉震蛋非禮　警見被告未拉褲鏈無穿內褲　不敢相信眼前事

醫生涉下體貼雙震蛋非禮女乘客案續審，當日拘捕被告的警員今午(17日)作供，他稱當日在車內已見被告一再用下身頂向事主後方，事主一直避開，他待被告下車時即把他截停，但見被告未拉褲鏈兼無著內褲，當時被告下體外露，他再看見被告下體貼著震蛋，直言：「唔敢相信眼前事實。」被告在警誡下向他說，因為工作壓力大，所以放個震動器，並頂女事主屁股攞快感。



被告李永熙（29歲，醫生）否認一項非禮罪，指他於2022年4月15日，在深水埗站前往太子站的港鐵列車內，非禮女子X。

見被告以下身貼近X臀部

警員麥江峰供稱，他當日在深水埗站的月台看到被告，被告四處張望注視著女性下半身，他其後返回車廂。麥跟被告上車，見到被告緊貼X身後，大約「半隻手位」距離。列車行駛期間，麥見被告上身向後傾，下身則向著X左邊臀部前傾約15秒。X轉身望向對方，但未有理會被告。

被告麥江峰列館圖)稱見到被告李永熙下體外露兼有震蛋，自言唔敢相信眼前事實。(凌子淇攝)

被告被截神色慌張些許掙扎

麥指，被告再次貼近X身後，下半身貼近女方臀部3至4秒，X回頭望，並向前移動。及後被告第三次靠近X，身體貼向她2至3秒，X顯得面有難色，需要友人攙扶。麥待被告下車後向其表露身份，指他涉嫌非禮，他見被告神色慌張、些許掙扎。

除有雙震蛋外睪丸位有灰色膠兜

麥又稱，接著帶被告到車站警務室快速搜身，見到他的褲鏈未有拉上，陰莖外露，左右兩邊均用膠紙黏著震蛋，兩側褲袋內各有一個控制器連接。他的藍色外套下方有一處「濕咗」，其睪丸位置有一個灰色膠兜。

被告稱頂事主屁股攞快感

麥坦言，見到上述情況後感到震驚，「唔敢相信眼前事實」，及後把被告帶返旺角警署調查，發現他沒有穿內褲，他在警誡下稱：「我因為工作壓力大，所以先放個震盪器係自己下體，同埋頂個女仔屁股攞快感。」麥否認過程中曾對其威逼利誘。

被告李永熙(前)否認在港鐵車廂內非禮女乘客。(凌子淇攝)

麥稱需待上司確認才截停被告

辯方盤問時指，為何麥見到被告首次貼近X時，沒有立刻截停他，直到他第三次施淫才將通知上級。麥解釋，他需時觀察，而被告首兩次貼近X時，X反應不大，只是向後「望一望」，直至第三次X反應變大，且需友人扶著，他便相信X和被告互不認識，但仍須等待上司確認才上前截停。

律師指麥曾嘗試幫被告拆震蛋

辯方指出，麥把被告帶到警務室後，曾與同袍嘲笑他不舉，又稱如他合作可獲法庭判社服令或守行為，另麥一度嘗試幫被告拆除震蛋但不果，最終由被告親自拆除。麥否認，稱起初已經叫被告自行拆除震蛋。

案件編號：WKCC 1235/2022