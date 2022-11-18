疫情｜確診急增　港灣道體育館暫託中心下周五重開　急聘護理團隊

新冠肺炎疫情近日再升溫，院舍長者確診比例上升。社會福利署今日（18日）宣布，由於近日院舍確診個案有所增加，設於港灣道體育館的暫託中心將於11月25日重新投入運作，接收輕症或無症狀確診長者病人，設有130個床位。



負責管理的樂善堂今隨即急聘護理團隊，為確診新冠肺炎的輕症長者在社區設施提供護理服務，月薪介乎20,000至60,000元。



港灣道體育館暫託中心早前疫情稍為緩和，於10月20日停止運作，惟一個月後卻重開設施。（資料圖片）

港灣道體育館暫託中心早前疫情稍為緩和，於10月20日停止運作，惟一個月後卻重開設施。社署今日宣布，由於近日院舍確診個案有所增加，設於港灣道體育館的暫託中心將於11月25日投入運作。

港灣道體育館暫託中心將接收輕症或無症狀確診長者病人，設有130個床位，提供基本膳食及護理支援，不另收費。九龍樂善堂會組成照顧專隊，為中心內的長者病人提供暫時照顧服務，而卓健醫療則會為中心提供醫療支援。社署對在暫託中心提供照顧服務及醫療支援的團隊表示感謝。

社署會繼續密切留意疫情發展，並按有關政策局和部門的建議，調整各項隔離／檢疫設施的用途。

樂善堂今隨即急聘護理團隊，為確診新冠肺炎的輕症長者在社區設施提供護理服務，月薪介乎20,000至60,000元。

急聘的包括註冊護士、登記護士、保健員、護理員及場地支援等人手，註冊護士及登記護士均設日夜兩更，月薪分別為60,000及50,000元，日薪則分別為2,700及2,200元。至於保健員及護理員，同樣設日夜兩更，月薪為35,000元，日薪則為1,300元；而場地支援人員只設日更，月薪為20,000元，日薪為700元。

廣告也提及，工作時間可分為早、午及通宵更，每更工作時間為8.5小時；並列明相關工作有一定風險，能即時上班可優先考慮，並強調屬短期合約，合約暫定至2022年12月31日，會視乎疫情安排續約。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日在疫情記者會亦有提到，院舍感個案近日明顯升幅，出現感染的安老院舍，由前一周的47間增至過去一周的55間。殘疾人士院舍，由前一周的21間增至33間。衛生防護中心關注院舍個案數字上升對檢疫設施需求隨之增加，昨公布縮短被列密切接觸者的院友檢疫日數，由7天縮短至5天，冀釋放檢疫設施牀位。