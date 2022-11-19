疫情．最新｜增8060宗確診 多9人死 本地XBB、BQ.1.1個案增6宗
撰文：劉夢婷 黃金棋 呂穎姍 馬煒傑 何瑞芬 梁晉穎
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本港疫情升溫，連續第三日確診達八千宗水平，本港今日（19日）新增8,060宗確診個案，是自9月18日以來新高，當中501宗為輸入個案，多9人死亡，累計死亡人數10,586。有11間院舍出現確診個案，共25名院友及職員感染。另外，本地感染新變異病毒株XBB及BQ.1.1亞系個案增6宗。
【12:21】行政長官李家超早前表示不會再討論「0+多少」。但政府將於下周一起放寬入境人士核酸檢測要求，取消第四及第六日的強檢，用快測代替。醫務衞生局局長盧寵茂在接受電視台訪問中稱，討論「0+0」或「0+3」低智，因社會對「0+0」有不同理解，再討論已無意義，又指入境旅客需做核酸檢測的要求，現階段不可能取消。
【10:15】本港新冠疫情反彈，連續兩天單日確診超8,000宗水平。醫管局行政總裁高拔陞今（19日）表示，近兩星期疫情明顯有上升趨勢，每日急症室求診人次達5,000多人，內科入院人數亦由每日900多人增至逾千人，形容無論新冠還是其他病人均有增加。他表示，已有預案安排人手及病床，當疫情上升至某個階段迫於無奈要減其他服務，又指現時「都差唔多到呢個階段」，形容經常停手術、檢查等情況「好唔理想」。
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