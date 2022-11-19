疫情．最新｜確診人數突破200萬　警務處長蕭澤頤3個月內兩度中招

新冠疫情持續近三年，本港感染人數周三（16日）突破200萬關口，至昨（18日）累計確診2,020,885人。近日疫情有升溫趨勢，單日確診連續兩日突破8,000宗水平，輸入個案亦連三日超過500宗，不過比率佔經機場入境人數維持在約4%。



至今本港累計死亡個案共有10,577宗，累計死亡率為0.52%；近期七日平均死亡人數為約10人，長者為主，單日死亡率介乎0.1%至0.2%。最新留院病人有2,364人，當中338為新入院，累計危殆及嚴重病人有96人，暫未有明顯上升。



保安局昨晚（18日）公布，警務處處長蕭澤頤快速抗原測試及核酸檢測均呈陽性，不足3個月內第二度染疫。蕭澤頤周五（17日）出席紀律部隊網球錦標賽及小休茶聚，同場的保安局局長鄧炳強，以及海關關長何珮珊、懲教署署長黃國興和消防處處長楊恩健被界定為密切接觸者，須進行家居檢疫。



港大醫學院編制的「本地個案的即時有效繁殖率」持續上升，最新為1.23，代表一名患者傳給多於一人。（港大醫學院網頁截圖)

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