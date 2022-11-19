七欖播錯國歌｜世界盃賽出錯　杜拜精華片誤當國歌為 《願榮光》

香港欖球隊繼早前在南韓參與「亞洲七人欖球系列賽第二站」的期間播錯國歌，主辦機構將中國國歌誤播《願榮光歸香港》後，再被揭原來早已出錯，在上周日（11月6日）香港對葡萄牙世界盃欖球賽（Rugby World Cup）終極復活賽中，當播奏中國國歌時，精華直播片段彈出的字幕卻誤寫為《願榮光歸香港》（GLORY TO HONG KONG NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG）。



記者向香港欖球總會及世界欖球總會查詢事件，香港欖總回覆指，正了解事件。



有網民發現，新聞機構Rubgy Pass的一條香港對葡萄牙世界盃欖球賽終極復活賽的賽事精華片段中，當播奏中國國歌時，直播片彈出的字幕卻誤列為《願榮光歸香港》（GLORY TO HONG KONG NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG）。

相關賽事在11月6日，杜拜當地時間下午六時半舉行，為香港應戰葡萄牙賽事。記者亦翻查另外兩場，包括11月12日香港應戰美國賽事及11月18日香港應戰肯雅賽事，雖然相關賽事精華片亦有播放中國國歌的片段，但就未有列出相關歌曲的字幕資料。

記者正向香港欖總及世界欖球總會查詢事件，包括直播片彈出的字幕是由那個組織提供、其後兩場的賽事有否仍有誤列國歌為《願榮光歸香港》，及香港欖總是否得悉事件。香港欖總回覆稱，正了解事件。