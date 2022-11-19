七欖播錯國歌｜世界盃賽誤當國歌為 《願榮光》 影片突被下架
撰文：陶嘉心
出版：更新：
香港欖球隊繼早前在南韓參與「亞洲七人欖球系列賽第二站」的期間播錯國歌，主辦機構將中國國歌誤播《願榮光歸香港》後，再被揭原來早已出錯，在上周日（11月6日）香港對葡萄牙的「15人欖球世界盃外圍賽國際遺材賽」（Rugby World Cup 2023 Final Qualification Tournament），當播奏中國國歌時，精華片段彈出的字幕卻誤寫為《願榮光歸香港》（GLORY TO HONG KONG NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG）。記者下午再翻查相關影片，發現影片突被下架。
記者已向香港欖球總會及世界欖球總會查詢事件，正待回覆。
有網民發現，新聞機構Rubgy Pass的一條香港對葡萄牙「15人欖球世界盃外圍賽國際遺材賽」的賽事精華片段中，當播奏中國國歌時，影片彈出的字幕卻誤列為《願榮光歸香港》（GLORY TO HONG KONG NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG）。
相關賽事在11月6日，杜拜當地時間下午六時半舉行，為香港應戰葡萄牙賽事。記者亦翻查另外兩場，包括11月12日香港應戰美國賽事及11月18日香港應戰肯雅賽事，雖然相關賽事精華片亦有播放中國國歌的片段，但就未有列出相關歌曲的字幕資料。記者下午二時再翻查相關影片，發現影片突被下架，但其他比賽的精華片段仍可以重溫。
記者正向香港欖總及世界欖球總會查詢事件，包括直播片彈出的字幕是由那個組織提供、其後兩場的賽事有否仍有誤列國歌為《願榮光歸香港》，以及香港欖總是否得悉事件。
▼11月14日 亞洲七人欖球系列賽第二站韓國站播錯國歌▼
▼11月6日 國際七人欖球賽港隊對壘日本及加拿大隊▼
+22
▼11月4日 香港國際七人欖球賽開鑼▼
+14
七欖播錯國歌｜港隊疑用錯版區旗 與官方設計至少三處不同七欖播錯國歌｜亞洲欖總認無向韓國提供中國國歌 拆解出錯內情七欖播錯國歌｜王敏超指初級人員犯錯不成立︰運動員即刻要有反應七欖播錯國歌｜收歌程序爆羅生門三大疑團藏真相 港隊幾時交歌？七欖播錯國歌｜葉劉指港韓有移交逃犯協定 證有人違法或可移港審