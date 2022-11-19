明愛護士傷害病人案因另一投訴揭發　消息：兩護士推病人頭打下體

醫管局周五（18日）公布明愛醫院兩宗涉及投訴醫護人員不恰當對待病人的事件，消息指，事件涉及兩名內科的護士，分別向兩名病人推頭及打病人下體。據了解，院方當時正調查一宗職場欺凌事件，調查過程中揭「案中案」，有護士透露醫護人員在護理病人期間暴力傷害病人，最終發現事件。



警方回覆查詢時表示，11月18日接獲相關機構報案，指長沙灣永康街一醫院兩名病人在接受護理程序期間懷疑身體被傷害，案件列作「求警調查」，交由深水埗警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。



醫管局昨公布，明愛醫院兩宗涉及投訴醫護人員不恰當對待病人的事件，院方已隨即就有關投訴展開檢視及將事件轉交警方調查。（鄧宇詩攝）

兩個案在不同病房發生 每宗涉一護士暴力對待一成年病人

據了解，兩宗個案分開在兩個不同病房發生，每宗涉及一名醫護對待一名成人病人。消息指，事件涉及兩名內科的護士，分別推頭及打病人下體。

院方調查一宗職場欺凌投訴時意外揭發事件

據了解，院方當時正調查有關職場欺凌事件，而在調查過程中有護士透露，醫護人員在護理期間暴力傷害病人，故才發現事件，而事件由於涉及刑事，已全交由警方跟進。

警方列「求警調查」 暫未有人被捕

警方回覆查詢時表示，11月18日接獲相關機構報案，指長沙灣永康街一醫院兩名病人在接受護理程序期間懷疑身體被傷害，案件列作「求警調查」，交由深水埗警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。

病人權益組織相信屬個別例子 惟必須徹查

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，少有聽到有公立醫院護士打人，相信是個別例子，但認為醫院必須要調查清楚事件：「相信都唔會無緣無故打人。」

據醫管局公布，明愛醫院早前接獲投訴，報稱有醫護人員不恰當對待病人，涉及兩名病人在接受護理程序期間懷疑身體被傷害。院方在接獲投訴後進行初步檢視，由於投訴指控嚴重，向醫院管理局總辦事處報告事件後決定將事件轉交由警方處理。明愛醫院表示，涉及事件的兩名職員現時已被調離臨床職務，由於涉及事件的病人已經出院，釐清事件後，會聯絡病人及家人交代事件。