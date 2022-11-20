疫情．最新｜連續三日逾8000宗確診　將軍澳跨灣大橋今可率先踏足

將軍澳跨灣大橋今早（20日）在「公益金百萬行」疫下再次實體重臨下首度有市民踏足，活動期間將實施一系列防疫措施，所有參加者須嚴格遵守。同時，四年一度的世界盃決賽周亦將於香港時間周一零時零分、即今晚深夜在卡塔爾揭幕，香港酒吧業界冀有助生意回升。



然而，香港疫情正呈反彈之勢，連續三日確診數字高於八千宗，昨新增8,060宗確診更創九月中來新高。最新數據顯示輸入個案501宗，佔整體個案比率進一步降至6.22%。新變種病毒株方面，增6宗帶變異病毒株的本地個案，分別為3宗XBB亞系個案及3宗BQ.1.1亞系個案，包括1名10歲女童，昨再增9人死亡下，本港疫情累計死亡人數為10,586人。



昨日疫情總覽：

港大醫學院編制的「本地個案的即時有效繁殖率」持續上升，最新為1.23，代表一名患者傳給多於一人。（港大醫學院網頁截圖)

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