百萬行．直播｜首踏將軍澳跨灣大橋　參加者登橋稱看到海天一色

受疫情影響移師線上兩年的「公益金百萬行」今早（20日）實體重來，參加者可以率先踏足12月11日才啟用的將軍澳跨灣連接路，踏上這條海上高架橋，迎接柔柔海風，全程6公里，行畢時間預計1.5小時。《香港01》將直播起步後盛況。



百萬行早上8時開始，有逾百名參加者與親友到達準備出發。有參與者表示直言心情興奮，指香港基礎設施愈來愈完善，而跨灣大橋屬多功能，可以供行人使用，「多咗一個活動點」，除了做善事之餘，更可率先體驗新基建。另一首次參加百萬行人士形容在大橋上看到「海天一色」景色。



2022公益金新界區百萬行11月20日舉行，路線為12月11日啟用的將軍澳跨灣連接路，全程6公里，首次讓市民這條海上大橋。（公益金網頁圖片)

公益金新界區百萬行11月20日早上開始，參加者上將軍澳跨灣連接路大橋，開始後約半小時，參加者已到大橋地標位置，不少人停下來影相打卡。（黃偉倫攝）

今日舉行的公益金新界區百萬行路線為將軍澳跨灣連接路大橋，由早上8時開始。步行路線起點鄰近調景嶺站寶邑路及寶順路交界處，沿一條新建道路經將軍澳交匯處步行至將軍澳跨灣連接路海上高架橋，前往大橋東面日出康城出口，再折返至近唐賢街新建道路的園境平台為終點，全程約6公里，步畢全程需時約1.5小時。

起步後約半小時，參加者已到大橋「蝴蝶」型地標位置，不少人停下來影相打卡。記者近9時也到達地標位置，感受到這個距離將軍澳海濱約800米的地方，較岸邊大風。

退休人士陳女士參加蓬瀛仙館百萬行活動，是第一次參加百萬行。上到大橋，她說心情好開朗，形容眼前景色是「海天一色」。

退休人士陳女士第一次參加百萬行，她形容在大橋上看到的景色是「海天一色」。（黃偉倫攝）

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首批參與者大約早上8時於起點集合。居於馬鞍山的何先生，今早連同孫女等家人參與。他是第六行參加百萬行，今日心情興奮，認為活動除了是善事，更可率先踏上新基建，又可共聚天倫。

他認為大橋非常特別，因為過往大部份跨海橋都只是行車，但今次結合單車徑及行人路，相信全港市民都期待，通車後會繼續使用。「香港基礎設施愈來愈完善，方便咗呢個區」，他指跨灣大橋屬多功能，「多咗一個活動點」，故要一早來體驗。

公益金新界區百萬行11月20日早上開始，參加者上將軍澳跨灣連接路大橋。（黃偉倫攝）

居於附近的何小姐則表示，將軍澳區人口愈來愈多，過往深受塞車之苦，如遇上交通意外，更可塞上個半小時，期望大橋啟用後，可疏導交通。她又稱，大橋晚上會晚燈，非常漂亮。

約20名坐輪椅人士一同參加。其中蘇小姐表示，她是第一次參加百萬行，之前在得悉將軍澳跨灣大橋會有百萬行，立即報名參與，大橋設有單車徑及行人道設計新穎。她說初次踏足大橋感到十分興奮，「今日天氣好，幾舒服」，她說對輪椅人士來說，上斜路較吃力，但大家「一夥心，一團人」，可以克服困難。

▼11月15日 傳媒率先參觀將軍澳跨灣連接路▼



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▼11月15日晚 從山上望向將軍澳跨灣連接路夜景▼



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公益金提醒參加者明天百萬行的注意事項。（公益金Facebook圖片）

12.11通車 集車道、行人路、單車徑及觀景台海上高架橋

將軍澳跨灣連接路連全長約1.8公里，為附設有單車徑和行人路的雙程雙線分隔車道，是全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋。大橋對開是面向將軍澳海濱，另一面則遠眺杏花邨至小西灣。

▼11月15日 將軍澳—藍田隧道搶先睇▼



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將軍澳跨灣連接路將於12月11日通車，連接將藍隧道和日出城的環保大道，以應付將軍澳的預期交通需求。將藍隧道是連接將軍澳和市區的一條主幹道路，全長約3.8公里，其中約2.2公里為隧道，東面接駁跨灣連接路和寶順路，西面連接東區海底隧道、觀塘茶果嶺道和興建中的T2主幹路。