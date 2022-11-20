港欖國歌風波︱港協暨奧委會擬推新指引　國歌出錯選手要舉交叉手

香港欖球隊早前在韓國作賽期間播錯國歌，繼而被指持有的國旗不合規格。日前再揭出早前港隊參與欖球世界盃終極外圍賽時轉播片段，將中國國歌《義勇軍進行曲》曾誤標註為「GLORY TO HONG KONG」(《願榮光歸香港》)。



擁82個本地體育總會會員的港協暨奧委會已制定指引，要求所有屬會出戰國際賽時，向主辦方提供標準國旗、區旗及國歌，現場亦會有專人處理，萬一遇上出錯時，港隊代表會舉起「T或交叉」手勢示意主辦方暫停，若主辦方未有暫停便會「拉隊」離場。



國旗、區旗及國歌由隊伍最高級人員專責處理

港協暨奧委會義務秘書長王敏超接受訪問時指，該會擬月底前已制定指引，要求所有屬會參與國際賽時，要向主辦方提供標準國旗、區旗及國歌，要由隊伍中的最高級人員負責進，並在出賽前再檢查。

就誰屬負責國旗、區旗及國歌的最高級人員的問題，王敏超指港隊出賽會有領隊，如無領隊，上述工作會交由教練負責，若然兩者均不在場，則會由參賽代表的隊長負責。

港協暨奧委會義務秘書長王敏超。（資料圖片）

遇錯舉「T或交叉」手勢 無暫停要「拉隊」走

另外，萬一在場上遇上相關出錯，代表應立即舉起「T或交叉」手勢，示意主辦方暫停，若主辦方未有暫停便會「拉隊」離場。

他續指，如出錯是屬會責任，該會將要接受處分，如屬主辦方責任，該會會就嚴重錯誤向主辦單位及亞洲總會投訴，也有機會向國際體育總會、或國際奧委會投訴投訴，也可能考慮停止參與相關賽事數年。

港協暨奧委會副會長貝鈞奇受訪時亦提到，如港隊沒跟從指引，有可能被罰停賽，如責任在主辦方，如重犯或刻意挑釁，會考慮杯葛賽事。

他亦提到，遇上播錯國歌，足球場或欖球場上的球員在草地離看台較遠，或難以制止，場邊的領隊、教練或工作人員則應馬上制止，如主辦方刻意為之，拉隊走是合理反應，「因為你不尊重我們，連國歌都可以搞錯，我們提出了也不更正。」