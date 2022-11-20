警察招募日｜1400人參加體驗日　證券女欲跳出舒適圈報考軍裝

香港警察學院今日（20日）舉行警察招募體驗日，有1,400人報名參與，235人即場投考。警方指出，截至今年10月底，本年度共有5,097人申請投考警隊，較去年同期稍為減少。



從事證券業的黃小姐今日參與體驗日，她希望成為警察能接觸及幫助到不同層面的人，亦可鍛鍊體能，「之前做開文職，想跳出舒適圈」，她的目標加入軍裝巡邏小隊，到更廣泛地區服務市民。



體能測試項目包括800米跑及4x11米穿梭跑。（洪芷晴攝）

1400人參與 235名人即場投考

警察招募組署理警司周紫彤表示，是次招募體驗日共有1,400名市民報名，有235人即場報名投考。截至今年10月底，本年度共收到5,097份申請，當中包括2,141份投考見習督察、2,956份投考警員，比去年同期5,163份申請，今年投考人數較去年同期稍為減少66人。

周紫彤又指，自去年5月開始，警方舉辦過4次警察招募體驗日，每次都會吸納過千市民參與，其中有230名投考者已經被取錄，部份正在受訓或已在前線執勤。

+ 1

展示新型「劍齒虎」裝甲車 新增互動劇場

參加者可以參觀各種設施及裝備，其中包括最新一代的「劍齒虎」裝甲車。體驗日設見習督察/警員投考工作坊及體能測試外，更新增一項親身體驗項目「互動劇場」，透過模擬一個交通意外現場，讓參加者了解警隊的不同部門，如交通部、特別部門、刑事偵緝等如何各司其職。

女投考者積極做義工 想做軍裝警

參加者黃小姐現年31歲，從事證券業，她希望投考警隊服務市民及接觸更多不同層面的人。她以往曾參與社區組織的義工活動，例如探訪獨居老人、派發防疫包給市民、以及到郊外清理垃圾。她希望成為警察能接觸及幫助到不同層面的人，亦可鍛鍊體能，「之前做開文職，想跳出舒適圈。」過往參加的義工活動多集中於局部地區，因此希望加入軍裝巡邏小隊，到更廣泛地區服務市民。

大專生想「型」 希望考特警

另一名參加者為21歲的黃先生，現正修讀旅遊與款待科大專課程。他的父親為一名退休警察，希望兒子亦能加入警隊。他參加完體驗日的部門展覽，發現警隊部門原來很多元化，希望成為一名特警，因為覺得很有「型」。部門展覽中介紹了不同警隊角色，包括前線部門、交通部、警區刑事偵緝單位、警犬隊、水警及機場特警組等。

此外，30歲、從事銷售業的參加者馬先生認為警隊工作具挑戰性，以加入反恐部隊為目標。他認為最具挑戰性是高體能的要求，而他過往每周有2至3日會去跑步及舉啞鈴來鍛鍊身體。他指會在接下來備考警隊的日子，計劃每周的4至5日進行以跑步為主的訓練以加強體能，亦會熟讀基本法及國安法。