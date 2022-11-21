小一自行派位｜家長月花6000元為兒子報興趣班　憾仍未能入讀喇沙

小一自行分配學位今（21日）放傍，教育局公布，今年有43,755名適齡學童參加小一自行派位，人數為近12年來最少，獲取錄成功率達49.6%，是近15年新高。與往年一樣家長可於各校網站查看結果，但仍有家長親身到傳統名校喇沙小學查看結果。有舊生成功以25分為兒子爭取入讀名額，亦有家長指只得20分未獲派位，會在下一階段「大抽獎」再接再厲。



住在深水埗區的喇沙舊生歐陽先生指，兒子在計分制下有25分，最終成功入讀母校，感到非常開心。

舊生父親失眠數天

他表示，因對結果感到緊張，前幾晚失眠，幸好兒子成功入讀。他指，平時會根據兒子的喜好報讀興趣班，例如是足球、畫畫等，並沒有特別為求成功入讀而揀選哪類興趣班。

劉先生則表示，兒子未能成功入讀，感到失望，但會保持平常心，因為喇沙小學是他的首選，所以在稍後的階段，即統一派位再嘗試報讀。他表示，雖然適齡學童人數減少，但仍好多小朋友選讀名校，覺得競爭並沒有下降。

▼9月26日 小一統一派位家長到名校交表▼



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李太指，每月花費5000至6000元為兒子為報中英文補習班、游泳、跳繩、扭計骰等興趣班，雖然計分制下只得到20分，故落選自行娑位。她稱，「20分入唔到都預咗。原本想攞多5分做天主教（徒），但係都做唔切。」她又指，會於統一派位再嘗試報讀。