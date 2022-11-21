被指生前擅取公司款項　鄧永鏘遺產管理人被追討逾1.14億元

已故「中國會」創辦人鄧永鏘爵士，被指生前擔任一間公司的董事期間，把公司的款項轉至鄧控制的戶口。鄧亦涉促使公司，向他多付股東股息。該公司上周五(18日)入稟高等法院，向鄧永鏘的遺產管理人追討共1.14億元。



原告為The China Club (China Investment Incorporations) Limited，被告為鄧永鏘的遺產管理人Gordon David Michael George Oldham。

原告在入稟狀指，於2017年去世的鄧永鏘，生前曾任原告的董事，期間違反其受信責任，原告現向被告追討三筆款項。原告指，鄧於2016至2017年間，把多筆款項由原告的戶口，轉至鄧和其控制公司的戶口，涉款5187萬多元。

此外，鄧於2007至2014年間，把拍賣多件藝術品所得的淨收益，轉至鄧控制的戶口，涉款5629萬多元。惟原告指，該些藝術品由原告擁有。鄧亦於1998至2016年，促使原告向鄧多付股東股息，合共674萬多元。

原告要求被告交代相關帳目，以及要求被告償還涉款。

案件編號：HCA1613/2022