律政司要求外聘大律師維護國安　簽署承諾不對外洩露案件內容

律政司刑事檢控科今日（21日）致函所有外聘大律師（Briefed-Out Counsel），要求他們簽署文件，承諾處理外聘案件時需遵守保密協議。信件亦要求外聘大律師承諾維護國家安全，以及不會從事危害國家安全的行為或活動。



律政司刑事檢控科於信中表示，為確保法定律師的專業表現，所有外聘大律師均須遵守若干條件，包括確保獲分配跟進的案件與其不存在利益衝突，以及遵守《港區國安法》第6條內容，即「在香港特區的任何機構、組織和個人都應當遵守本法 和香港特區有關維護國家安全的其他法律，不得從事危害國家安全的行為和活動。」

另外，信函指出，作為政府的外聘大律師，需嚴格保密獲告知的所有指示、信息、文件和其他物品，未經律政司司長或其代表事先書面同意下，絕不應向任何人披露。法定代表人對於執業過程中知悉的信息，包括與案件相關的機構、組織和個人的信息，應當予以保密。

信函提及，外聘大律師必須遵守《官方機密條例》（第 521 章），保護某些類別的機密資料、文件或其他物品不被披露。任何向特區政府提供服務的人，如披露或以其他方式處理機密資料、文件或其他物品，即違反《官方機密條例》。

律政司要求相關外聘大律師於12月5日或之前簽妥信件，承諾處理律政司外聘案件時，並無事先書面通知之下，不得向任何人披露相關案件的資料。