疫情．最新｜個案繁殖率續升　薄扶林學士臺三人沒強檢共罰$3萬

新冠肺炎疫情反彈，昨日（21日）新增7,286宗確診，個案數字連續兩日回落至8,000以下水平，不過港大醫學院「本地個案即時有效繁殖率」升至1.336水平，代表一名患者傳染1.3人，繁殖率仍呈上升趨勢。



到泰國出席APEC會議返港後的特首李家超確診，有輕微發熱，喉嚨痛及有點疲倦，醫生已處方口服藥，今日（22日）的行政會議休會。



昨日疫情概要：



港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率繼續上升，升至1.3365，即一名患者傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

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【11:50】環境保護署今日聯同西區警區和衞生署在薄扶林一幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動。上午約八時起，政府派員於薄扶林學士臺1座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示載有2019冠狀病毒病檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。政府在是次行動共檢查了253名受檢人士。當中，四人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中三人發出了10,000元定額罰款通知書。

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