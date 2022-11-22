疫情．最新｜7139宗確診　多13人死　本地XBB、BQ.1.1個案增18宗

本港單日確診個案稍為回落，今日（22日）新增7,139宗個案，連續三日降回七千宗水平，包括634宗輸入，再創輸入個案新高，多13人死亡。本地發現新變種病毒株個案大升，其中XBB個案增12宗，累計62宗，BQ.1.1個案亦增6宗至累計70宗。



到泰國出席APEC會議返港後的特首李家超確診，有輕微發熱，喉嚨痛及有點疲倦，醫生已處方口服藥，今日（22日）的行政會議休會。



今日疫情概要：



-增7,139宗確診，連續三日回落至7,000宗水平。

-輸入個案634宗，再創第五波疫情以來新高。佔整體個案比率8.88%；相比同日14,925名機場入境人數，比率則為4.25%，七日平均比率是3.92% 。

-留院人數再上升，現時共有2,529名確診病人留醫，單日新增353人入院，新增留醫病人對比留醫病人總數為14%，累計危殆及嚴重個案達104人。

-新增13名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.14%，整體死亡率維持0.52%，累計死亡人數為10,623人。

-本地帶新變種病毒株個案亦上升，XBB本地個案增12宗累計62宗，BQ.1.1個案多6宗至70宗。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率繼續上升，升至1.3365，即一名患者傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

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【18:00】衞生署今日（22日）公布，因應高風險群組接種猴痘疫苗計劃服務需求，位於油麻地炮台街145號油麻地賽馬會分科診療所三樓的指定猴痘疫苗接種中心，將於12月1日起，調整服務時間為星期一至星期五早上九時至下午五時四十五分，及星期六早上九時至下午一時，公眾假期除外。

另一間位於灣仔皇后大道東284號鄧志昂專科診療院七樓的指定猴痘疫苗接種中心，則維持星期一至星期五下午五時三十分至晚上八時開放，公眾假期除外。

【17:26】本港今日（22日）新增7,139宗確診，個案數字連續第三日回落至8,000宗以下。當中輸入個案破600宗，達到634宗，創第五波疫情以來新高。機場單日入境人數亦高達14,925人，確診比率佔4.25%，比昨日高出0.62百分點。

【17:16】本港疫情嚴峻，確診個案數字持續上升。港府今（22日）公布，發現南區、大埔區及沙田區多個地方污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在，包括南區的福群大樓及南灣御園，沙田區的泓碧及大埔區的大埔寶馬山及荔枝山村等。

▼111月22日 污水樣本呈樣性地區▼1



▼11月19日 50人泰國旅行團來港拜神▼



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【11:50】環境保護署今日聯同西區警區和衞生署在薄扶林一幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動。上午約八時起，政府派員於薄扶林學士臺1座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示載有2019冠狀病毒病檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。政府在是次行動共檢查了253名受檢人士。當中，四人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中三人發出了10,000元定額罰款通知書。

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▼11月20日 泰國旅行團到淺水灣拜天后廟▼



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▼11月19日 東瀛遊人才招聘日▼

