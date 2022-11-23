以下故事中角色，純屬二次創作，如有雷同，實屬巧合：

起初， 神創造天地萬物。到了第五天，祂依次序造猴、牛、馬和狗，各賜牠們四十年壽命，但猴子向神說：「上帝旨意是好的，但懇請收回二十年，因為能在地上活上二十年，已經心滿意足了。」 神寬宏大量，就回收了猴子的二十年。如是，牛、馬和狗亦仿效猴子，分別退回牠們在世的二十年給神。

撰文：九龍東醫院聯網總監楊諦岡醫生



到了第六天， 神照自己的形象造「人」，賜他五年壽命，並將遍地上一切的菜蔬和果子、畜類和飛鳥，但凡有生命的，都給人讓他一生衣食無憂。但人卻向神祈求：「上帝有恩典有慈愛，為我預備一切所需，但我只懇求我主加添我在世壽數。我不貪心，上帝可把猴、牛、馬和狗各所退回的二十年，全賜給我，我就心滿意足了。」 神應允人，事就這樣成了。 神看著一切所造的都甚好。到第七天，因神造物的工已經完畢，就安息了。

於是，人由出生到五歲，可以過著無憂無慮被人照顧的生活。接著，就開始二十年馬騮學藝的歲月：勤做練習中英數、學琴畫畫練奧數、賣旗游水樣樣到、測驗考試比分數。人離開學校後，再過四十年做牛做馬的生涯：有人早出晚歸，精疲力竭；有人通宵達旦，廢寢忘餐；也有人分秒必爭，日理萬機。然後六十五歲退休，開始門口狗日子，人整天忠心留守家中，看著門口，等候再等候；運氣好的家人回來探望一整天，不好的只有再等，直到八十五歲主懷安息。

聰明的人啊，依你心願所求的是否理想呢？以上只是表面陳述，沒有深度。也許生命真不在乎長短，只在乎是否精彩或具有價值？但為何世上許多人常常抱怨，時不與我，錯失良機，甚至自怨自艾？莫非一生時間不足完成夢想？

位於劍橋大學基督聖體學院外牆上的「時間吞噬者」(Chronophage)。

英國企業發明家約翰泰勒(John C Taylor)自資一百萬英鎊研發出一座創新機械擺鐘，取名「時間吞噬者」(Chronophage)，於2008年裝置在他母校劍橋大學基督聖體學院的一角外牆上。已故國際著名物理學家霍金教授 (Stephen Hawking; 其1996年著名課堂「時間的開端」為人津津樂道）被邀為此鐘揭幕，風頭一時無兩。其巨圓鐘面，直徑約1.5米，物料用上不鏽鋼外鍍24K黃金，代表經歲月洗禮仍可歷久常新，千秋不變。圓鐘頂部有一深暗褐色巨型機械昆蟲，貌似草蜢。當鐘擺不斷按節奏地搖擺時，這巨蟲可隨心眨眼擺尾，又會狠狠張口快噬一下，意表吞下你生命中的時間，絕不奉還，形態極奇恐怖。

圓鐘頂部的機械昆蟲狠狠地把時間吞噬。

這「歲月神偷」是誰？會否是你至愛的網絡遊戲？或是自己內住摯友「拖延先生」？還是秒殺心亡的「忙碌大盜」？

徐志摩先生是英倫劍橋過客，他膾炙人口的詩篇「再別康橋」，對歲月流逝懷緬之情，深嵌我心。今日劍橋豎立一座警世巨鐘，令我對認識劍橋之地傑人靈又多了一份深度：人不單可有念舊情操，也要珍惜當下，活出精彩未來！

又想起一句金石良言：「要愛惜光陰，因為現今的世代邪惡。」弗5:16

朋友們，慎防歲月神偷！

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，五位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

