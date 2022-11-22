加電費｜劏房戶每月電費逾$500　嘆再加實難捱：已經慳到冇再得慳

兩電今日（22日）明年電費調整幅度，基層百上加斤，劏房戶更難捱。一家四口住在葵涌區劏房的周小姐稱，全家靠丈夫炒散維生，月入不足兩萬元，每個月現要負擔逾500元的電費。為了慳電，周小姐透露已沒用洗衣機，只手洗衣服，並在半夜關閉冷氣以減少電費支出。對於今次加電費，她感十分無奈，認為已經：「冇得慳。」



葵涌劏房居民大聯盟成員潘詠珊認為，加電費影響基層市民承受得最多，劏房租管條例也未能杜絕業主濫收水電費的現象，建議政府設立能源津貼，定時發放給劏房戶，還建議關愛基金可直接發放給劏房住戶。



▼港燈及中電11月22日公布2023年電費▼



為慳電只手洗衣服 憂業主必調高電費

周小姐分享，家庭月入約兩萬元左右，電費佔了500元，業主每月會來抄電錶，再收取電費：「以前電費$1.5一度，水費15蚊一度，真係俾唔起，同房東傾咗先至將水費減到12蚊，但電費無得減。」為節省電費，周小姐平日不用洗衣機，完全靠手洗，即便炎炎夏日，冷氣也只開到午夜12點便關閉。

業主收到政府電費補貼 劏房戶沒受惠

周小姐預料，業主必定會隨著電費市價調整而增加費用：「小朋友仲要補習，一個月都要用好多錢嘅。」周小姐無奈表示，一家四口靠丈夫炒散維生，但丈夫的散工最近相繼到期，已手停口停一個星期左右，目前全家十分焦慮。她表示，業主收到政府的電費補貼亦沒有給她們，電費上升令全家百上加斤。

關注劏房團體促政府應設能源津貼及嚴格執行劏房租管

潘詠珊表示，電費上升後，業主很大機會加到租戶上，劏房租管條例並未能完全杜絕業主濫收水電費的亂象：「最誇張有聽過3蚊一度，如果電費加咗，劏房戶壓力會更加大，再慳對生活真係會有好大影響」。潘詠珊促請政府設立能源津貼，每月或每季定時直接發給劏房住戶；其次，政府應嚴格執行劏房租管條例，杜絕業主濫收情況，為基層劏房住戶減輕負擔。