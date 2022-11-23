疫情．最新｜單日確診維持7000宗以上 政府高官連環染疫
撰文：黃煦緻 黃偉倫 孔繁栩 呂穎姍 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎 江麗盈 陳葆琳 洪芷菁 鄧康翹
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本港單日新冠病毒病確診個案稍為回落，昨日（22日）新增7,139宗個案，連續三日降回7,000宗水平，其中輸入個案佔634宗，再創第五波疫情以來新高。本地新變異病毒XBB及BQ.1.1個案共增18宗。
繼警務處處長蕭澤頤、特首李家超確診後，政府今日（23日）凌晨公布，財政司副司長黃偉綸也失守，核酸檢測呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引隔離。
昨日疫情概要：
-增7,139宗確診，連續三日回落至7,000宗水平。
-輸入個案634宗，再創第五波疫情以來新高。佔整體個案比率8.88%；相比同日14,925名機場入境人數，比率則為4.25%，七日平均比率是3.92% 。
-留院人數再上升，現時共有2,529名確診病人留醫，單日新增353人入院，新增留醫病人對比留醫病人總數為14%，累計危殆及嚴重個案達104人。
-新增13名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.14%，整體死亡率維持0.52%，累計死亡人數為10,623人。
-本地帶新變種病毒株個案亦上升，XBB本地個案增12宗累計62宗，BQ.1.1個案多6宗至70宗。
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【02:42】財政司副司長辦公室發言人今日（23日）表示，財政司副司長黃偉綸對2019冠狀病毒病核酸檢測呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引隔離。
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